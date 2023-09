Wildeshauser Schützengilde trauert: „Wir werden Siegbert Schmidt nie vergessen“

Gildebrief

+ © Gilde So kannten viele Wildeshauser Siegbert Schmidt: fröhlich und optimistisch. © Gilde

Nach dem tödlichen Motorradunfall von Unternehmer Siegbert Schmidt reagiert die Wildeshauser Schützengilde geschockt. Der Gildebrief im Wortlaut.

Wildeshausen – Mit bewegenden Worten hat die Wildeshauser Schützengilde auf den Tod ihres Schatzmeisters Siegbert Schmidt reagiert, der am Samstag bei einem Motorradunfall im Hochsauerlandkreis verunglückt ist. Er war dort mit drei Gildeoffizieren unterwegs.

„Unendliche Trauer“: Wildeshauser Schützengilde reagiert in Gildebrief bestürzt

In einem Gildebrief heißt es: „Es erfüllt das Offizierskorps der Wildeshauser Schützengilde mit unendlicher Trauer mitteilen zu müssen, dass wir durch einen tragischen Unfall am Samstag, 2. September, unseren langjährigen Schatzmeister, Offizierskameraden und Freund Oberstleutnant Siegbert Schmidt verloren haben. Für alle, die Siegbert Schmidt kannten, ist es unfassbar, dass er so plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen wurde.“

„Siegbert Schmidt war seit 1979 Mitglied der Wildeshauser Schützengilde, er begann als Rekrut in der Kompanie Huntetor. Im Jahre 1987 wurde Siegbert Schmidt zum Schaffer gewählt. Er durchlief viele Stationen in der Wildeshauser Schützengilde, für die er im Jahre 2007 zum Schatzmeister gewählt wurde. Im Jahre 2016 erhielt er den Verdienstorden der Gilde und noch in diesem Jahr 2023 wurde ihm für seine herausragenden Leistungen für die Gilde das Verdienstkreuz verliehen.“

Siegbert Schmidt: Mit Fördervereinsgründung einen Herzenswunsch erfüllt

Mit der Gründung des Fördervereins ‚Wildeshauser Gildefest‘ im Jahre 2019 erfüllte sich Siegbert einen Herzenswunsch, nämlich die Verbindung der Wildeshauser Schützengilde mit der Förderung von Kultur, Heimatpflege, Heimatkunde und des traditionellen Brauchtums.

Mit Siegbert Schmidt verliert nicht nur die Wildeshauser Schützengilde eine herausragende Persönlichkeit. Siegbert Schmidt hat sich in vielen Jahrzehnten für die Stadt Wildeshausen sowie für die Wildeshauser Schützengilde und für viele andere Vereine in großem Maße verdient gemacht.

In stillem Gedenken sind wir bei seiner Familie. Wir werden Siegbert Schmidt sicherlich nie vergessen!“