Bäcker besorgt über Umbau in der Wildeshauser Innenstadt: Wurden nicht beteiligt

Ab jetzt wird längs der Straße geparkt. An der Westerstraße und der Huntestraße sind die Arbeiten weitgehend abgeschlossen. © Hustedt

Wildeshausen – Die Zeiten für Bäckereien sind angesichts hoher Produktionskosten schon schwer genug. Umso mehr ärgert es den Wildeshauser Bäcker Jochen Meyer, dass der Umbau der Huntestraße in Wildeshausen nun noch weitere Probleme für ihn schafft.

So schreibt er auf seiner Facebook-Seite: „Wir bedanken uns bei allen, die trotz der aktuellen Parksituation regelmäßig den Weg zu uns finden.“

Meyer kritisiert die Stadtverwaltung: „Leider wurden wir bei der Planung des neuen Parkkonzepts nicht beteiligt und auch erst sehr kurzfristig über den Beginn der Baumaßnahmen informiert. Gerne hätten wir uns hierbei dafür eingesetzt, dass genug Parkplätze vorhanden sind, um nicht nur bei uns einzukaufen, sondern auch alle Vorteile der Innenstadt zu genießen.“

Er hoffe sehr, so der Bäcker, dass es bald zu Gesprächen zwischen der Stadt, den Anwohnenden und Geschäftsinhabenden kommt. In der Zwischenzeit sei der Betrieb weiterhin für alle Kunden da und freue sich über Besuch.

Einige Reaktionen auf Facebook-Seite

Die Klage des Bäckers fällt auf fruchtbaren Boden bei den Kunden, die sich in den sozialen Netzwerken äußern. „Und genau hier liegt der Hase im Feld vergraben“, heißt es da. „Null Kommunikation, null Transparenz, null Miteinander. Dabei geht’s miteinander erwiesenermaßen immer besser. Was könnte man miteinander hier in dieser Stadt alles bewegen? Aber anscheinend ist das schlichtweg nicht gewünscht – anders kann ich mir das beim besten Willen nicht erklären.“

Während manche Leser der Meinung sind, dass man sich die Informationen auf den Internetseiten der Stadt holen kann, betont ein Kommentator: „Kommunikation ist keine Einbahnstraße und Informationen keine Holschuld! Die Stadt kann sich doch auf der einen Seite nicht über Leerstand und sinkende Attraktivität wundern und auf der anderen Seite im „Innenverhältnis“ mit den bestehenden Anliegern/Geschäftsleuten so umgehen! Das Zauberwort ist Authentizität - ehrlich und offen miteinander umgehen. Wer nach außen etwas vorspielt, was dann nicht eingehalten werden kann, der wird von anderen überholt.“

Eine andere Stimme betont: „Wer redet hier von Einbahnstraße oder Holschuld? Es sollte ein gemeinsames Miteinander sein. Abwarten und im Anschluss sich beschweren ist nicht zielführend. Dass die Stadt sich wundert, kann ich nicht beurteilen. Hierzu liegen mir keine Informationen vor. Der Umgang mit Anliegern und Geschäftsleuten ist in meinen Augen gut. Wenn ich ein Anliegen habe, wurde mir bisher immer geholfen. Transparenz ist für mich hier das Zauberwort.“

Anliegerversammlung am 20. April

Wie berichtet hatten mehr als 80 Anlieger einen Brief an die Stadtverwaltung geschrieben, in dem sie sich über die Umbaumaßnahmen und die späte Information darüber beschweren. Am Donnerstag, 20. April, soll es nun ab 19 Uhr im Rathaussaal eine Anliegerversammlung geben.