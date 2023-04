Neustart für das Mehrgenerationenhaus an der Visbeker Straße

Inzwischen rund ein Dutzend Gruppen im Mehrgenerationenhaus

Evgeniya Mratsenkova leitet das MGH an der Visbeker Straße.

Autor Ove Bornholt

Nach dem Ende des alten Mehrgenerationenhauses in Wildeshausen hat sich die Nachfolge-Einrichtung etabliert. Auch wenn noch Luft nach oben ist.

Wildeshausen – Jahrelang diente das Mehrgenerationenhaus (MGH) an der Bahnhofstraße in Wildeshausen als Anlaufpunkt für Menschen mit vielen verschiedenen Interessen: für Skatspieler und Plattdeutschschnacker über die Hausaufgabenhilfe für Kinder bis hin zu Selbsthilfegruppen. Und jetzt? Drei Monate nachdem der DRK-Kreisverband das alte MGH offiziell geschlossen hat, hat das neue MGH des Diakonischen Werks an der Visbeker Straße die ersten Anlaufschwierigkeiten überwunden. Doch noch ist Luft nach oben, wie ein Besuch der Einrichtung zeigt.

Bisher engagiert sich gut eine Handvoll Ehrenamtliche an der Visbeker Straße. „Wer fit ist und Lust hat, sich einzubringen, kann gerne vorbeikommen“, sagt Evgeniya Mratsenkova, die das MGH leitet. Gut ein Dutzend Gruppen hat dort mittlerweile eine neue Heimat gefunden – von Personen mit psychischen Schwierigkeiten über eine Handarbeitsgruppe bis hin zu Kartenspielern. Auch Sozialberatung, zum Beispiel durch den Verein Arbeitslosenselbsthilfe „Also“ aus Oldenburg, ist möglich. Zweimal pro Woche kann Deutsch gelernt werden. Und weitere Angebote wie ein Computerkurs sind in Planung. „Dafür suchen wir gerade über ,mischMIT!‘ Ehrenamtliche“, sagt Mratsenkova. Die Gruppen treffen sich hauptsächlich nachmittags. Gerne würde sie das Haus auch vormittags mit Leben füllen.

Einige Gruppen haben andere Räume gesucht

Im alten MGH waren es zwar mehr Gruppen, aber einige haben sich andere Räume suchen müssen, denn an der Bahnhofstraße war der Betrieb aus Krankheitsgründen schon einen Monat vor der offiziellen Schließung eingestellt geworden. Und das neue MGH ist erst Anfang Februar gestartet. Die längere Pause bedauert Mratsenkova. Bei einem fließenden Übergang hätte es mehr Kontinuität gegeben. „Aber dafür, dass wir erst zwei Monate dabei sind, bin ich zufrieden“, sagt sie. Was die Einrichtung angeht, wurden viele Möbel neu angeschafft. Geschirr, Wolle, und Bücher wurden gespendet – teils auch neu gekauft.

Für die Osterferien hatte das MGH eine Betreuung für Kinder angeboten, die jedoch recht kurzfristig angekündigt worden war und entsprechend wenig nachgefragt wurde. Nach den Ferien soll es werktags von 14 bis 16.45 Uhr eine nachschulische Hausaufgabenbetreuung für Kinder von sechs bis zehn Jahren geben. Wenn die Mädchen und Jungen auch ein Mittagessen bekommen sollen, beginnt das Angebot schon um 13.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 30 Euro im Monat und 3,50 Euro pro Essen. Die ersten Anmeldungen liegen schon vor, aber noch können Kinder teilnehmen. Mratsenkova geht davon aus, dass das Interesse im September zunimmt, denn für dieses Schuljahr hätten viele Eltern die Betreuung ja schon organisiert. Es soll auch eine Sommerferienbetreuung geben. In welchem Umfang ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt.

Kontakt

Das MGH ist montags bis donnerstags von 13 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 16 Uhr unter Telefon 04431/9553650 sowie 0176/30884592 und per E-Mail an mehrgenerationenhaus@diakonie-doll.de erreichbar.