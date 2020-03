„Neuntödter“ seit einem halben Jahrhundert

Jochen Siems trat 1970 in alteingesessenen Kegelverein ein / Club vor 125 Jahren gegründet

+ Seit 50 Jahren im Verein: Jochen Siems (Fünfter von links) ist seit Februar 1970 Mitglied des alteingesessenen Wildeshauser Kegelclubs „Neuntödter“. Foto: bornholt

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Ja gut, mit der Rechtschreibung haben sie es nicht so, aber gesellig sind sie. Und dazu sind sie ja auch verpflichtet, die zwölf Wildeshauser, die dem 1895 gegründeten Kegelclub „Neuntödter“ angehören. Dessen Statuten sehen vor, „nach urdeutscher Gemütlichkeit bei einem Glase Bier die edle Kunst des Kegelschiebens zu üben“. Jochen Siems, ehemaliger Betreiber der „Parfümerie Wittekind“ an der Westerstraße, ist am längsten dabei, nämlich seit Februar 1970, also seit 50 Jahren. Ein Anlass, den die Mitglieder am Dienstagabend bei Siems zu Hause auf seine Einladung hin feierten – mit einem donnernden dreifachen „Gut Holz“ wurde Siems eine gerahmte Urkunde überreicht. Mittendrin der Wimpel des Clubs, auf dem nicht ganz korrekt „Neuntöter“ zu lesen ist.