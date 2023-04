Neues Zuhause für Hundewelpen gesucht

Von: Tanja Schneider

Am Strand auf Kreta: die Wildeshauserin Sabrina Kiyek und ihr Sohn Jake mit den beiden fünf Monate alten Rüden, für die sie ein neues Zuhause suchen. © Kiyek

Zwei Wildeshauser haben Tierschützer auf Kreta besucht und suchen nun ein Zuhause für zwei Hundewelpen.

Wildeshausen – Nach Kreta reist in der Regel, wer Urlaub machen möchte – oft im Sternehotel, nah am Strand, mit All Inclusive. Sabrina Kiyek und ihr Sohn Jake hatten anderes im Sinn, als sie Anfang des Monats für fünf Tage auf die griechische Insel flogen. Die ausgebildete Hörgeräteakustikerin, die in Wildeshausen die Hundeschule „Hündisch glücklich“ betreibt, und der Schüler waren in Sachen Tierschutz unterwegs. Zum Gepäck gehörte ein Extra-Koffer mit 20 Kilogramm Spielzeug, Leinen, Halsbändern und was Hunde sonst noch brauchen.

„Wir hatten im Vorfeld in der Hundeschule sowie im Freundes- und Bekanntenkreis nach nicht mehr benötigtem Hundezubehör gefragt“, berichtet Kiyek. „Ich war wirklich überrascht von der Spendenbereitschaft, die sogar über Ausrangiertes hinaus ging.“ Manches sei eigens gekauft worden. Die Spenden überreichten Mutter und Sohn der Präsidentin des Vereins „Paws Paleochora“. Zudem wollten die Kreisstädter die Tierschutzarbeit auf der Insel kennenlernen.

Engagiert gegen „Kettenhaltung“

Ausgangspunkt war Paleochora, ein Ort im Südwesten Kretas. Der Kontakt war während Kiyeks Hundetrainer-Ausbildung entstanden. „Dort habe ich jemanden kennengelernt, der auf Kreta aktiv Tierschutz betreibt“, erklärt die Wildeshauserin, die von ihrer Reise auch in einem Blog berichtet. Es habe sich eine Freundschaft entwickelt, und der Besuch sei gefolgt. „Mein Sohn und ich haben uns damit einen Wunsch erfüllt. Schließlich kommt unsere Malda von Kreta“, so Kiyek. Insgesamt hat die Familie drei Hunde.

Die Arbeit des Vereins beruhe darauf, ausgesetzte Hunde, vor allem Welpen, zu versorgen und ihnen ein Zuhause auf Kreta oder auch in Deutschland zu vermitteln. Zudem versuchten sie, Hundebesitzer in Sachen Haltungsbedingungen zu sensibilisieren. Ein Problem sei zum Beispiel die eigentlich verbotene Kettenhaltung, „die wir direkt kennenlernen mussten“, schreibt die Wildeshauserin.

Hundewelpen werden vermittelt

So besuchten sie und ihr Sohn während des Aufenthaltes täglich einen Verschlag, in dem vier Elterntiere und ebenso viele Welpen lebten. „In den Tagen dort haben wir die Möglichkeit gehabt, die Kleinen mal herauszuholen und für ein paar Minuten mit ihnen am Strand zu sein. Sie schnüffelten um die Wette und trauten sich ein wenig die Welt zu erkunden“, berichtet Kiyek. „Auch die Elternhunde konnten kurz von der Kette und mit uns ein paar Minuten außerhalb des Verschlags gehen.“

Der Verein habe mit dem Halter Gespräche geführt, um ihn von einer hundefreundlicheren Haltung und den nötigen Kastrationen zu überzeugen, damit sich seine Tiere nicht weiterhin ungehindert vermehren können. „Behutsamkeit ist da ein wichtiger Berater“, verdeutlicht die Wildeshauserin. Denn nur mit wirklicher Einsicht könne verhindert werden, dass er sich einfach die nächsten Tiere holt und sie ebenfalls ankettet.

Einige der acht Vierbeiner seien inzwischen raus aus dem Verschlag. Zwei Welpen hätten ein Zuhause in England gefunden. Die anderen beiden Jungtiere kommen zu Kiyeks nach Wildeshausen und sollen von dort in eine Familie vermittelt werden. „Wer Interesse hat, darf sich gerne unter Telefon 01520/4028007 bei mir melden“, teilt die Wildeshauserin mit, die froh ist, dass auch für die Elterntiere die Aussichten mittlerweile gut seien.

„Der Besuch auf Kreta hat mich geerdet“, lautet das Fazit von Kiyek. „Er hat mir gezeigt, dass ich keinen großen Luxus brauche, um glücklich zu sein.“ Vielmehr gehe es im Leben darum, „das Schöne in den kleinen, einfachen Dingen zu erkennen und sich daran zu freuen“.