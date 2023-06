Neues Veranstaltungsformat: „KultOur“ soll den Herbst landkreisweit beleben

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Wollen „KultOur“ stärken: Carsten Westdörp (Kultur und Tourismus Hatten), Birte Hogeback (Kulturbeauftragte Wildeshausen), Oliver Behnecke (Kulturbeauftragter Ganderkesee), Julia Himmelreich (Kulturbeauftragte Landkreis), Hendrik Müller (Kulturbeauftragter Wardenburg) Lea Möller (Kulturbeauftragte Dötlingen), Marina Franz (Kulturbeauftragte Hatten, v.l.). © Dr

Landkreis – Im Landkreis Oldenburg gibt es insbesondere im Sommer und im Winter ein umfangreiches und vielfältiges Kulturangebot. Das wird in diesem Jahr – und auch in Zukunft – jedoch durch weitere Veranstaltungen im Herbst ergänzt, die unter dem Motto „KultOur im Kreis“ zu einer Reise über die Gemeindegrenzen hinweg animieren sollen.

„Wir wünschen uns mehr Kooperation“, sagt die Kulturbeauftragte des Landkreises, Julia Himmelreich. „Wir wollen über die Kommunen hinaus denken.“

Die Idee zu der Veranstaltungsreihe entstand bei den seit Ende 2019 regelmäßig abgehaltenen Netzwerktreffen der Kulturbeauftragten aus den Landkreisgemeinden und der Stadt Wildeshausen.

Das Team startet nun mit einer Reihe von Veranstaltungen und hat als verbindendes Element für dieses Jahr das Genre Comedy gewählt, unter dem sich ebenfalls Kabarett und Polit-Kabarett wiederfinden.

Bei der ersten Ausgabe sind die Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee, Hatten, Hude, Wardenburg und die Stadt Wildeshausen beteiligt. Den Startschuss gibt der Kulturverein Hude am 25. August mit Solo-Theater-Comedy aus Berlin.

Jedes Jahr ein anderes Thema

Perspektivisch soll die gemeinsame Reihe genreübergreifend gestaltet werden und ein jährlich wechselndes Motto bekommen. Ebenfalls angedacht ist es, den Kreis der Veranstalter zu öffnen und weitere Vereine sowie Kulturinstitutionen aus dem Landkreis einzuladen, sich an einem gemeinsamen Format zu beteiligen. Miteinander in einer Reihe verbunden, können so die einzelnen Veranstaltungen eine größere Strahlkraft entwickeln und idealerweise als Format zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Region heranwachsen, hoffen die Veranstalter.

Die Termine im Überblick:

25. August: Alle Tassen auf privat! Heike Feist, Solo-Theater-Comedy aus Berlin, Kulturverein Hude.

Alle Tassen auf privat! Heike Feist, Solo-Theater-Comedy aus Berlin, Kulturverein Hude. 22. September: Nagelritz singt Ringelnatz, Kulturhaus Müller, Gemeinde Ganderkesee.

Nagelritz singt Ringelnatz, Kulturhaus Müller, Gemeinde Ganderkesee. 6. Oktober : Was bisher geschah – eine aktuelle, satirische Bestandsaufnahme von und mit Gerd Hoffmann und Rolf Gundelach, Gemeinde Hatten.

: Was bisher geschah – eine aktuelle, satirische Bestandsaufnahme von und mit Gerd Hoffmann und Rolf Gundelach, Gemeinde Hatten. 28. Oktober: Oli Materlik, Serhat Dogan & Matthias Rauch, Stadt Wildeshausen.

Oli Materlik, Serhat Dogan & Matthias Rauch, Stadt Wildeshausen. 23. November : Werner Mommsen, Gemeinde Dötlingen und Neerstedter Bühne.

: Werner Mommsen, Gemeinde Dötlingen und Neerstedter Bühne. 24. November: Futschikato von und mit Tina Häussermann, Gemeinde Wardenburg.

Weitere Informationen zu dem gemeinsamen Format und den Veranstaltungen sind in Kürze auf der Internetseite des Landkreises unter der Rubrik Bildung und Kultur und den Internetseiten der Landkreisgemeinden zu finden. Tickets für die einzelnen Veranstaltungen erhalten Interessierte direkt bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern.