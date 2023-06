Neues Programm des Kulturkreises Wildeshausen vorgelegt

Von: Dierk Rohdenburg

Präsentieren das neue Kulturkreis-Programm: Katja Jöllenbeck, Gerhard Lange, Horst Strömer und Thomas Rose (v.l.) vor der Alexanderkirche. © dr

Wildeshausen – Ein neues Vorstandsteam und ein interessantes Kulturprogramm für das nächste Jahr: Katja Jöllenbeck, Gerhard Lange und Thomas Rose aus dem Teamvorstand des Kulturkreises Wildeshausen (es fehlte Jörg Weißmann) sowie der scheidende Pressesprecher Horst Strömer stellten am Montag im Remter der Alexanderkirche die Veranstaltungen in Wildeshausen vor.

„Natürlich bildet das Konzert des Leipziger Thomanerchores am 5. Juli ab 20 Uhr den absoluten Höhepunkt der Spielzeit“, berichtete Strömer. „Aber das Programm weist zahlreiche weitere Leckerbissen aus, sodass sich der Erwerb eines Abonnements mehr denn je lohnt. Der Kauf eines solchen Abos ist wohl auch der letzte realistische Weg, ein Ticket für das ansonsten nahezu ausverkaufte Thomanerkonzert zu ergattern.“

Rose stellte vier weitere musikalische Veranstaltungen vor, die der Kulturkreis plant. Darunter finden sich die traditionelle Kinoübertragung von den Bayreuther Festspielen am Dienstag, 25. Juli, ab 17 Uhr im LiLi-Servicekino sowie ein Konzert für Klarinette und Klavier mit dem jungen Kölner Duo Andreas Hermanski und Valère Burnon am 4. November.

Zwei Konzerte auf hohem Niveau

Auf zwei Veranstaltungen, die über ihr hohes Niveau hinaus auch von deutlichem Lokalkolorit geprägt sind, wies Rose besonders hin: ein Konzert für Trompete, Orgel und Klavier mit Holger Becker, Ralf Grössler und Lukas Henkensiefken am 17. Februar, das als Hommage an die neue Orgel der Alexanderkirche gedacht ist, sowie ein „Romantischer Liederabend“ am 14. April mit der Sopranistin Katharina Konradi von der Hamburger Staatsoper, die mit dem Pianisten Roland Vieweg neuerdings in Dötlingen lebt und auch von ihm am Flügel begleitet wird.

Gern unterstützt der Kulturkreis nach eigenen Angaben auch wieder das „Festival aufm Platz“, das die Niedersächsische Sparkassenstiftung und die VGH Stiftung „umsonst und draußen“ am Samstag, 24. Juni, als Matinee auf dem Wildeshauser Marktplatz in Form einer Mischung zwischen Musik und Literatur präsentieren wird.

„Zwischen den Welten“ lautet der Titel der Veranstaltung, die die Genres literarische Lesung, Klassik und Jazz zu einer spannenden Einheit verschmelzen soll.

Shakespeare-Company wieder Gast

Des Weiteren stellte Lange gleich zwei Theaterstücke vor, die von beliebten Ensembles auf die Bühne des Wildeshauser Forums gebracht werden: Zum einen widmet sich die Bremer Shakespeare-Company am 30. September ab 20 Uhr im Forum des Gymnasiums dem spanischen Helden „Don Quijote“, zum anderen möchte das Theater Laboratorium aus Oldenburg am 9. März ab 20 Uhr ebenfalls im Gymnasium mit einer Wiederaufnahme des „Russischen Tango“ einen Beitrag zur aktuellen Krise in Osteuropa liefern.

Tritt am 5. Juli in der Alexanderkirche auf: der Thomanerchor Leipzig. © Schlüter

Über die neuerliche Berücksichtigung des Kabaretts freute sich Strömer besonders: Stets voll auf fehlerfreie Akzente zum Schulleben setzt der pensionierte wie passionierte Pauker Han’s Klaffl mit seinem Programm „40 Jahre Ferien“ am 1. Dezember ab 20 Uhr im Forum des Gymnasiums. Dagegen widmet sich der Buchautor und Kulturredakteur Reinhard Tschapke in seiner Insider-Lesung „Zum Kaffee bei Siegfried Lenz“ am 20. Januar ab 20 Uhr im historischen Rathaus heiter-besinnlichen Anekdoten aus seinen zahlreichen Begegnungen mit bekannten Literaten.

Jöllenbeck schließlich berichtete über die Planungen des Kulturkreises für Kinder. Mit „Wolle im Wasser“ (14. September, Musikschule), dem Weihnachtsstück „Die Bremer Stadtmusikanten“ (8. Dezember, 16 Uhr, Musikschule) und dem Rockmusikauftritt der „Blindfische“ (30. Mai, 16 Uhr, Sporthalle Holbeinschule) kommen gleich drei Kinderveranstaltungen mit Musik daher. Pantomime René Schack bringt zudem am 14. Februar ab 14 Uhr im Forum des Gymnasiums sein tierisches Bühnenvergnügen „Die kleine Zoogeschichte“ nach Wildeshausen mit, und der Hühnerhofkrimi „Ach du Schreck – das Ei ist weg!“ des Figurentheaters Marmelock soll am 4. April ab 16.30 Uhr in der Schule Gut Spascher Sand für kindlichen Nervenkitzel sorgen. So hat der Kulturkreis diesmal gleich fünf Veranstaltungen für die Kleinsten vorgesehen, und in allen geht es – zwischen Floh, Fisch und Giraffe, zwischen Henne, Hahn und Hund – um die unterschiedlichsten Tiere.

Tierisch gut: René Schack. © Schack

An den Veranstaltungskonditionen ändert sich wenig. Vor allem hat der Kulturkreis sein Preisgefüge aufrechterhalten können. Das gilt insbesondere für das bewährte Abonnement: Bei Buchung von mindestens drei unterschiedlichen Veranstaltungen der Erwachsenenkultur gewährt der Verein 15 Prozent, bei Wahl von mindestens fünf Angeboten 20 Prozent Nachlass auf den jeweiligen Einzelpreis. Die kostenfreie Broschüre enthält detaillierte Informationen über das neue Programm sowie über Kulturpartner, Abonnementsbedingungen und das „Projekt digitaler Vorverkauf“ des Kulturkreises, das zunächst nur für die Kinderkultur-Veranstaltungen gilt. Sie ist in der Kreisstadt und ihrer Umgebung an zahlreichen markanten Stellen ausgelegt sowie im Internet einsehbar unter www.kulturkreis-wildeshausen.de. Tickets gibt es in der Buchhandlung „Bökers am Markt“ unter Telefon 04431/92163 sowie in der Gilde-Buchhandlung unter Telefon 04431/71175.