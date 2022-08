Neues Programm der Volkshochschule Wildeshausen

Von: Ove Bornholt

Stellten das neue Programm vor: Antina Peters (von links), Susanne Lieder, Maren Bening, Hinrich Ricklefs und Tina Reiter. © bor

Die Volkshochschule Wildeshausen hat ein neues Programm mit der Hoffnung auf mehr Teilnehmer nach zwei Jahren Corona, vielen neuen Kursen und stabilen Gebühren.

Wildeshausen – Die Volkshochschule (VHS) Wildeshausen hat am Donnerstagvormittag ihr neues Programmheft vorgestellt. Enthalten sind gut 370 Kurse – rund 85 davon sind ganz neu. Außerdem gibt es nun auch Angebote im „Haus der Generationen“ in Neerstedt. Und: Trotz Inflation und steigender Energiepreise bleiben die Gebühren gleich. VHS-Leiter Hinrich Ricklefs hofft, dass die Kurse nach zwei Corona-Jahren wieder etwas voller werden und sich damit die Zusatzkosten decken lassen. Das Heft wird morgen mit den Ausgaben des Wildeshauser Anzeigers in der Kreisstadt sowie der Gemeinde Dötlingen verteilt.

Mit 23 Prozent neuen Angeboten sei das neue Heft „recht innovationsstark“, sagte Maren Bening, Programmbereichsleiterin Gesundheit und „Junge VHS“. Wie in den Vorjahren auch gibt es einen Frühbucherrabatt; es lohnt sich also, schnell zu sein.

Gesundheit

In ihrem Fachbereich hob Bening den neuen Kochkurs „Curry und Co.: Leichte und schnelle Küche von der Karibik bis Asien“ hervor. Am Donnerstag, 6. Oktober, von 18 bis 22 Uhr geht es um Curry-Rezepte, die dann auch gleich in der Küche der Berufsbildenden Schulen an der St.-Peter-Straße ausprobiert werden können. Die Teilnahme kostet 34,20 Euro.

Ebenfalls kulinarisch wird es am Donnerstag, 19. Januar, von 18 bis 22 Uhr, wenn der Kurs „Skandinavische Köstlichkeiten“ in der BBS-Küche angesetzt ist. „Aus Fisch, Fleisch, Gemüse, Beeren und Pilzen, aber auch Lakritz werden im Nu beeindruckende und farbenfrohe Gerichte gezaubert“, heißt es in der Beschreibung. Die Teilnahme kostet 36,20 Euro.

Mit den Angeboten „Weihnachtsbäckerei“ am Mittwoch, 23. November, von 18 bis 22 Uhr für 40,20 Euro und „Feiertags-Brunch“ am Dienstag, 6. Dezember, von 18 bis 22 Uhr für 36,20 Euro stehen in der BBS-Küche zwei weitere saisonale Kurse zum Thema Kochen auf dem Plan.

Bening wies ebenfalls auf „Curvy Yoga für Frauen“ hin. Am Samstag, 26. November, von 10 bis 13.15 Uhr ist ein Kennenlernkurs im „Haus der Generationen“ in Neerstedt vorgesehen. „Für Frauen jenseits der 90/60/90, die Spaß an der Bewegung haben wollen“, sagte die Programmbereichsleiterin. Die Teilnahme kostet 14 Euro. Sollte Interesse bestehen, könnte das Angebot verstetigt werden.

Und wer lieber beim handwerklichen Arbeiten entspannt, kann sich für die Kurse „Entspannung durch Kreativität“ (vier Termine, ab 27. September, dienstags von 10 bis 12.15 Uhr, Kunstschule, 63 Euro) und „After work art“ (drei Termine, ab 9. November, mittwochs von 18 bis 21.15 Uhr, Kunstschule, 54 Euro) anmelden.

Kultur und Pädagogik

Susanne Lieder, Programmbereichsleiterin Kultur und Pädagogik, wies auf den Reisevortrag „Einmal ums Kap Horn“ am Donnerstag, 10. November, ab 19.30 Uhr in der VHS an der Wittekindstraße für 7,80 Euro hin. Zwei weitere Reisevorträge, „Das malerische Altmühltal“ (Donnerstag, 3. November, 19 Uhr, VHS am Bahnhof, 11,80 Euro) und „Pfälzerwald“ (Donnerstag, 17. November, 19 Uhr, VHS am Bahnhof, 11,80 Euro) werden in Kooperation mit dem Naturschutzbund veranstaltet. Entsprechend dazu sind auch Exkursionen in die genannten Gebiete geplant.

Im Bereich Pädagogik machte Lieder unter anderem auf die Fortbildung für Fachkräfte „Umgang mit traumatisierten Kindern“ am Samstag, 8. Oktober, von 9 bis 16 Uhr in der VHS an der Wittekindstraße aufmerksam. Die Teilnahme kostet 40 Euro.

Mensch, Gesellschaft, Umwelt

Tina Reiter, Bildungsmanagerin „Junge VHS“, Kultur sowie Umwelt und Natur, sprach zwei Vorträge zur Energiewende an. Jonas Töpken, regionaler Ansprechpartner des Bürgerdialogs „Stromnetz für Südniedersachsen“, referiert über den Ausbau des Stromnetzes. Dabei geht er am Donnerstag, 24. November, ab 18.30 Uhr in der VHS an der Wittekindstraße darauf ein, was nötig ist, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Er beleuchtet am Donnerstag, 1. Dezember, ab 18.30 Uhr am gleichen Ort aber auch, wie Bürger Einfluss auf den Netzausbau nehmen können. Die Teilnahme ist kostenlos.

Sprachen

Ganz neu im Angebot ist ein „Urdu“-Kurs. Wer die Nationalsprache Pakistans, die in vielen anderen Ländern des Mittleren Ostens gesprochen wird, kennenlernen möchte, hat dazu ab 2. November Gelegenheit. Immer mittwochs von 18.30 bis 19.45 Uhr sind fünf Termine in der VHS an der Wittekindstraße angesetzt. Die Teilnahme kostet 40 Euro.

Außerdem wird das Angebot „Gebärdensprache“ fortgesetzt – wieder mit einem Einsteigerkurs (montags bis freitags, 26. bis 30. September, 9 bis 14 Uhr, VHS Wittekindstraße, 176 Euro), aber auch mit einem Angebot für Fortgeschrittene (montags bis freitags, 9. bis 13. Januar, 9 bis 14 Uhr, VHS Wittekindstraße, 176 Euro). Das Interesse sei groß gewesen, berichtete Reiter.

Integration und Fortbildung

Antina Peters, stellvertretende VHS-Leiterin und zuständig für Schulabschlüsse sowie Sprachen, freute sich besonders, dass beim Kurs „Deutsch für Geflüchtete aus der Ukraine“ (20 Termine, ab 27. September, dienstags und donnerstags von 8.15 bis 12.30 Uhr, Mehrgenerationenhaus) jetzt auch eine Kinderbetreuung angeboten werden kann. „Bisher konnten wir einige Teilnehmer nicht versorgen“, sagte sie.

Peters wies außerdem auf das Angebot des „Xpert Business LernNetzes“ hin. Bei verschiedenen Online-Angeboten werden kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kompetenzen vom Einstiegs- bis zum Profi-Niveau vermittelt. Für Dienstag, 27. September, ab 18 Uhr ist eine kostenlose, unverbindliche Informationsveranstaltung in der VHS an der Wittekindstraße angesetzt.

Anmeldungen

Interessierte können sich unter Telefon 04431/71622, per E-Mail an info@vhs-wildeshausen.de sowie auf der Internetseite www.vhs-wildeshausen.de für die Kurse anmelden.