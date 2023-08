Damit Frauen mehr Chancen haben

+ © KOS Wollen die Chancen von Frauen verbessern: Die Kreis-Gleichstellungsbeauftragte Britta Hauth (von links) sowie Kathrin Würdemann und Julia Bäcker von der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft. © KOS

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft in Wildeshausen stellt nach dem Umzug das neue Programm vor. Ziel ist es, Frauen zu stärken und zu befähigen.

Wildeshausen – „In fast jedem Alter kann man sich beruflich weiterentwickeln oder neu ausrichten“, sagt Julia Bäcker. Sie ist pädagogische Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft (KOS) in Wildeshausen. In einem Pressegespräch wegen des neuen Halbjahresprogramms schildern sie und ihre Chefin Kathrin Würdemann, welche Chancen Frauen auf dem Arbeitsmarkt haben und vor welchen Herausforderungen sie stehen.

Die Oldenburger Soziologin Würdemann hat im März die Leitung der KOS übernommen, nachdem die langjährige Chefin Claudia Körner zur Volkshochschule in Ganderkesee gewechselt war (wir berichteten). Es ist nicht die einzige Neuerung: Die Beratungsstelle ist, auch wenn die Wegweiser und Schilder im Kreishaus noch das Gegenteil behaupten, bereits seit Mai umgezogen. Die Beratungsräume und Büros befinden sich nun im ersten Stock des Geschäftshauses an der Delmenhorster Straße 13, wo unter anderem eine Versicherung und eine Anwaltskanzlei angesiedelt sind.

Mehr Parkplätze am neuen Standort

Am neuen Standort sind laut Würdemann und Bäcker gute Voraussetzungen für die Beratung gegeben. Zum einen verfüge die KOS über einen eigenen Besprechungsraum. Im Kreishaus habe man sich mit anderen Nutzern absprechen müssen. Zum anderen sei die KOS von der Behörde abgerückt. „Der Eingang ist nun etwas anonymer“, sagt Bäcker. Das senke die Hürden für einige Frauen, die sich beraten lassen wolle, so Würdemann. Außerdem habe sich die Parkplatzsituation durch Stellflächen am Haus verbessert.

Das neue Halbjahresprogramm umfasst viele Dauerbrenner wie Hilfe beim Verfassen von Bewerbungsunterlagen, Kurse, um berufliche Fähigkeiten wie den Umgang mit Software zu verbessern, und Beratungen zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit. In letzter Zeit hatte die KOS weniger eigene Angebote gemacht und mehr für entsprechende Möglichkeiten der Weiterbildung bei den Volkshochschulen geworben. Inzwischen setze man aber wieder vermehrt auf eigene Angebote, für die dann die Räume der Volkshochschulen genutzt würden, so Würdemann und Bäcker.

Kinderbetreuung bleibt ein Kernproblem

Vom Programm abgesehen werden die beiden im Gespräch grundsätzlich, was die Chancen von Frauen am Arbeitsmarkt angeht. „Wir haben einen Arbeitnehmermarkt“, betont Bäcker. Und das zeigt sich mittlerweile offenbar auch bei Teilzeitstellen für Führungskräfte in der freien Wirtschaft. „Das ist zwar noch selten, aber es tut sich etwas“, findet Würdemann. „In den Köpfen muss sich aber noch etwas tun, sodass wir weg von der Präsenzkultur kommen.“

Teilzeit ist ein wichtiges Thema für die KOS, weil die meisten Arbeitnehmer in Teilzeit Frauen sind. Das führt nicht immer zu guten Karrierechancen. Würdemann beobachtet einen Kreislauf. „Die Frau arbeitet Teilzeit und verdient weniger als der Mann. Wenn dann Kinder kommen und ein Haus gekauft wird, ist das Geld knapp. Es wird geschaut, wer verdient mehr, der andere bleibt zu Hause. Und der andere ist in vielen Fällen die andere.“

Diesen Kreislauf wollen die KOS-Mitarbeiterinnen durchbrechen, indem sie Frauen ermutigen und befähigen, nach einer Elternzeit wieder in den Beruf zu gehen. Die Pause sei alles andere als ein Handicap, betont Bäcker. Studien würden zeigen, dass Frauen nach der Elternzeit sogar besser arbeiten würden.

Ein grundlegendes Problem, so wird in dem Gespräch deutlich, liegt allerdings außerhalb der Reichweite der KOS: die Betreuungssituation für kleine Kinder, die vielerorts schwierig ist. Oft würden Kita-Gruppen ausfallen oder Zeiten beschnitten werden. „Und dann wird stillschweigend erwartet, dass die Mütter das auffangen“, ärgert sich Würdemann.