Neues Gästeführerprogramm für Wildeshausen vorgestellt

+ © bor Viele neue Angebote planen die Gästeführer Mathias Zarnoch (von links), Dieter Kammann, Uta Kramer (Verkehrsverein), Eva Wessel sowie Norbert und Evi Hellmann. © bor

Der Verkehrsverein hat das neue Gästeführerprogramm für dieses Jahr vorgestellt. Ein neuer Landsknecht wird seine Runden in der Stadt drehen.

Wildeshausen – Ob eine Radtour durchs Neubaugebiet, eine Stadtführung mit Landsknecht – inklusive Pike – oder eine vogelkundliche Wanderung: Das Jahresprogramm der Wildeshauser Gästeführer, das am Freitag im Rathaus vorgestellt wurde, hält einige Angebote bereit. Ganz neu dabei ist Mathias Zarnoch, der erstmals am Freitag, 24. März, ab 16 Uhr (Treffpunkt Marktplatz) eine öffentliche Gruppe als Landsknecht durch die Stadt führen wird. Dabei wird er auf die Geschichte Wildeshausens im Mittelalter eingehen, aber auch über die ein oder andere Kneipe berichten, die es nicht mehr gibt.

Zarnoch, dessen Vater kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in die Wittekindstadt kam, kennt viele Ecken Wildeshausens – zum Teil noch aus Erzählungen und Spaziergängen mit seinem alten Herrn. Für seine Gästeführungen hat er sich eine mittelalterliche Landsknechtuniform beschafft. „Aber damit ich keine Konkurrenz zum Nachtwächter bin, habe ich keine Hellebarde wie Jörg Reichel, sondern eine Pike“, sagte er mit einem Lächeln. Und die sei auch nur zur Deko da.

Doch die Landsknecht-Führungen sind nicht das einzige neue Angebot im Veranstaltungskalender für 2023. Im Folgenden ein Überblick über einige Termine:

Frühlingserwachen, vogelkundliche Wanderung, Montag, 20. März, 7 Uhr, Parkplatz Arboretum: Gästeführer Dieter Kammann hofft, dass der Frühling sich dann schon zeigt und Stare und Drosseln sowie vielleicht auch Zilpzalpe (Weidenlaubsänger) zu hören sind. Die Teilnahme kostet zwei Euro.

„Mit Evi und Norbert zur Welsburg“ heißt es am Samstag, 15. April. Die Teilnehmer der insgesamt rund 40 Kilometer langen Radtour treffen sich um 13 Uhr mit dem Gästeführer-Ehepaar Hellmann auf dem Marktplatz in Wildeshausen. Von dort geht es zur Welsburg in der Gemeinde Dötlingen, von wo aus einst der Raubritter Graf Gerhard Kaufleute in der Kreisstadt überfallen hat. Deren Bürger rissen die Festung dann nieder. Die Tour führt noch zur Einkehr ins Staudencafé Bergedorf. Die Teilnahme kostet sechs Euro – ohne Kaffee und Kuchen.

Ein Klassiker im Angebot ist das „Nachtwächtermahl am Muttertag“ am Sonntag, 14. Mai, ab 18 Uhr. Die Teilnehmer lassen sich erst die nächtliche Stadt zeigen und kehren dann für ein Drei-Gänge-Menü im „Alten Amtshaus“ ein. Die Teilnahme kostet 34,90 Euro ohne Getränke.

„Mit dem Rad durch die Baugebiete“ heißt es am Freitag, 8. September, ab 14 Uhr. Treffpunkt ist der Marktplatz. Die beiden Gästeführer Evi und Norbert Hellmann steuern das Neubaugebiet „Vor Bargloy“, aber auch einige Gewerbegebiete an, in die man sonst nicht so oft kommt. „Von einem Postverteilzentrum bis zur Moschee gibt es einiges zu sehen“, sagte Norbert Hellmann. Die Teilnahme kostet sechs Euro (mit einem Picknick).

„Wir wollen den inneren Schweinehund überwinden“, sagte Eva Wessel zur Wanderung „Novemberblues adé...“ am Sonntag, 19. November. Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr beim „Europahaus“ an der Harpstedter Straße. Von dort geht es ins nahe liegende Waldgebiet Hölscher Holz, „wo wir die Schönheiten des Herbsts entdecken“. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

Das komplette Gästeführerprogramm 2023 liegt als Prospekt beim Verkehrsverein im Rathaus aus und kann auch auf der Internetseite www.wildeshausen.de heruntergeladen werden.

Anmeldungen

Interessierte können sich ab sofort unter der Telefonnummer 04431/6564 und per E-Mail an info@verkehrsverein-wildeshausen.de für die Angebote anmelden. In der Regel ist dies auch bis wenige Tage vor der Veranstaltung möglich – vorausgesetzt, es sind noch Plätze frei.