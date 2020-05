Neues Fitnessstudio neben der Disco

So soll der Fitnesskomplex aussehen, wenn er fertig ist: An der Aufteilung im Innenbereich wird noch getüftelt. Grafik: Ossenbeck

Wildeshausen – Neben der Diskothek „5 Elements“ in Wildeshausen wird gerade an einem weiteren Projekt der Disco-Betreiber gewerkelt: Dort entsteht das zweigeschossige Fitnessstudio „Fit Plus Wildeshausen“ mit einer Nutzfläche von 2 500 Quadratmetern.

„Fitness steht drüber, aber eigentlich ist es ein Sport- und Gesundheitszentrum“, sagt Investor Lars Ossenbeck, der rund vier Millionen Euro in das Vorhaben steckt und davon überzeugt ist, dass das Angebot in Wildeshausen gut angenommen wird. „Der Markt in der Stadt ist definitiv groß genug für ein Studio mit gehobener Qualität.“ Baustart war Anfang Mai. Wenn alles wie geplant verläuft, wird der Fitnesskomplex im Dezember fertiggestellt.

Alle Altersgruppen angesprochen

„Es soll keine Pumperbude sein“, legt Ossenbeck Wert darauf, alle Altersgruppen anzusprechen. Das zeige sich auch baulich, schließlich handele es sich nicht nur um eine Halle mit Geräten, sondern einen Massivbau. Seit einigen Jahren betreibt er bereits in Diepholz ein ähnliches Studio. „Meine älteste Kundin ist 98 Jahre alt“, sagt er. „Zu uns soll der 72-Jährige, der etwas für seinen Rücken tun will, genauso kommen wie die 19-Jährige, die Bauch-Beine-Po macht. Das Gleiche gilt für Hochleistungssportler.“ Sowohl Kurse als auch Einzeltrainings sollen möglich sein.

Verschiedene Zielgruppen

Ossenbeck will den Raum des Komplexes so ausnutzen, dass es verschiedene Areale gibt, in den sich die verschiedenen Zielgruppen austoben können. „Wir möchten eine generationenübergreifende Mischung.“ Dabei gehe es trotz einer Sauna in dem Gebäude weniger um Wellness als um Sport- und Gesundheitsaspekte.

Der Investor setzt zum einen auf den schon seit Jahren wachsenden Markt für Fitnessstudios. Zum anderen geht er davon aus, „dass das Thema Gesundheit nach Corona noch aktiver verfolgt wird“. Langfristig steige das Interesse der Bevölkerung daran.

Pläne liegen schon lange vor

Neue Kunden erwartet ein Grundcheck ihres Körpers. „Sie werden erst mal ans Kardiomessgerät angeschlossen. Außerdem erfassen wir andere Daten“, erklärt Ossenbeck. „Jede Person ist unterschiedlich: Den einen holen wir bei Null ab, andere waren vorher schon körperlich aktiv.“

Der Investor hat die Pläne schon in der Schublade, seitdem er das „5 Elements“ übernommen hat. Aber bis jetzt gab es immer andere Projekte. Nun kommt Wildeshausen an die Reihe, und die Stadt soll nicht die letzte sein. „Vechta, Lohne, Damme“, zählt Ossenbeck weitere potenzielle Standorte auf. In Verbindung mit den Filialen in der Kreisstadt und in Diepholz ergäben sich ganz andere Möglichkeiten der Vermarktung. Und auch Trainer könnten von einem „Fit plus“ zum nächsten fahren und dort ihre Kurse anbieten.

Auf die Disco werde das neue Projekt keine Auswirkungen haben, versichert Ossenbeck. „Das sind zwei verschiedene Firmen.“ Und auch wenn der Neubau fertig ist, stünden noch 150 Parkplätze für die Besucher des Tanztempels zur Verfügung, was für fast alle Veranstaltungen genug sei. „Das hier ist eine Riesenfläche“, zeigt er aus seinem Büro auf das weitläufige Areal rund um die Disco. Und die Leute nähmen sich die Stellflächen auch nicht gegenseitig weg: „Wir haben eine Doppelnutzung, weil sich die Öffnungszeiten nicht überschneiden.“ Foto: bor