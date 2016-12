Neues Boot der Wildeshauser DLRG heißt „Nivea 133“

Unternehmen Beiersdorf unterstützte die Anschaffung mit 5 650 Euro

+ Iain Holding, Generalmanager von Beiersdorf, und Ines Reule taufen das Motorrettungsboot auf den Namen „Nivea 133“.

Wildeshausen - „Nivea 133“ – so heißt das neue Motorrettungsboot der DLRG-Ortsgruppe Wildeshausen. Das rote Wasserfahrzeug trägt den Namen einer berühmten Hautcreme, weil deren Hersteller, die Firma Beiersdorf, nicht nur mutige und engagierte Lebensretter auszeichnet, sondern auch die Anschaffung von Wasserrettungs-Ausrüstung finanziell unterstützt. Als Gegenleistung bekommt das „Gerät“ den Namen „Nivea“ samt Nummer.

Fünf Vertreter der Ortsgruppe durften an der Preis-Gala in Hamburg teilnehmen, auf der nicht nur Lebensretter ausgezeichnet, sondern am Rande der Veranstaltung auch zwei Boote, darunter das aus Wildeshausen, getauft wurden. „Es war ein sehr schöner und festlicher Abend“, berichtete Vorsitzender Carsten Petermann. Ihn begleiteten seine Vorstandskollegen Marco Hake, Steffi und Björn Barkemeyer sowie Henning Höffner, die sich dafür alle mitten in der Woche einen Tag frei genommen hatten, um das bereits ausgelieferte Boot rechtzeitig per Trailer nach Hamburg zu bringen.

Der Grund, wieso die DLRG Wildeshausen ein neus Boot benötigt, ist eine dramatische Rettungsaktion im Februar dieses Jahres auf der Hunte in Wardenburg, bei der das Wildeshauser Motorrettungsboot bei starker Strömung auf der Hunte kenterte und dabei so stark beschädigt wurde, dass eine Reparatur des 28 Jahre alten Wasserfahrzeugs nicht mehr wirtschaftlich war. Der Schadensersatz aus der Versicherungssumme reichte jedoch nicht aus, um ein neues Boot samt Motor (Gesamtinvestition knapp 11 300 Euro) anzuschaffen. Und so wurden Anträge bei mehreren Fördertöpfen gestellt, um das Festrumpfschlauchboot finanzieren zu können.

Die Hälfte der Anschaffungskosten kamen nun aus der Nivea-Stiftung. Blieb für die DLRG ein Eigenanteil von 5 650 Euro für das Boot.

Da das neue Boot nicht auf den alten Trailer passte, mussten noch einmal knapp 950 Euro in einen neuen investiert werden. 25 Prozent (rund 240 Euro) kamen von DLRG-Landesverband aus Mitteln des Katastrophenschutzes. Alle weiteren Kosten für Inbetriebnahme, Zulassung und Ausrüstungsgegenstände (rund 700 Euro) wurden von der Ortsgruppe Wildeshausen aufgebracht.

Eigentlich hatte die Werft das Boot bereits am 30. Juni ausliefern wollen. Es sollte zusammen mit dem neuen Gerätewagen Wasserrettung getauft werden, der im September in Dienst gestellt wurde. Aber dann nahm der Hersteller noch Nachbesserungen am neuen Modelltyp vor, was die Auslieferung in die Länge zog.

Als Taufpate für das Wildeshauser Boot wurde von Beiersdorf Ines Reule, 2. Vorsitzende der DLRG Bad Zwischenahn, ausgewählt. Diese Ortsgruppe hatte in Hamburg den mit 3 000 Euro dotierten Förderpreis für DLRG-Ortsgruppen bekommen.