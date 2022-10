Gegenstimmen zur Begrüßung

Landrat Christian Pundt (l.) und Kreistagsvorsitzender Hartmut Post (r.) nach der Verpflichtung von Ernst Hasenfuss. © Franitza

Wildeshausen/Landkreis – Es war eigentlich eine reine Formalie, die allerdings nicht ohne ein politisches Ausrufezeichen zu den Akten ging: Der Kreistag hatte am Dienstagnachmittag in Wildeshausen den Sitzverlust von Dierk Horstmann (AfD) festzustellen. Der Landwirtschaftsmeister aus der Gemeinde Großenkneten hatte schriftlich den Verzicht auf seinen Sitz in dem Gremium erklärt.

Im Vorfeld hatte er bereits aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat im Rat seiner Heimatgemeinde aufgegeben. Für ihn ist Ernst Hasenfuss (Jahrgang 1950, Lehrer im Ruhestand, aus der Gemeinde Großenkneten) nachgerückt. Ein ganz normales Verfahren. Landrat Pundt hatte den Neu-Abgeordneten eingangs der Sitzung förmlich verpflichtet.

Hasenfuss wird künftig für seine Partei auch in diversen Ausschüssen vertreten sein, unter anderem dem wichtigen, stets nicht-öffentlich tagenden Kreisausschuss. Dieser spiegelt die Zusammensetzung des Kreistages im Kleinen wider und bereitet unter anderem wichtige Entscheidungen des „Landkreis-Parlaments“ vor. Die Sitze werden dem Wahlergebnis entsprechend auf die Fraktionen verteilt. Hier wird Hasenfuss das (stimmrechtslose) Grundmandat seiner Partei übernehmen. Zuvor hatte dies sein Parteifreund Andreas Altergott wahrgenommen.

Gegenstimmen und Enthaltungen

Wer die Sitze in einem Ausschuss innehat, haben alleinig die Fraktionen zu entscheiden. Der Kreistag muss dieses allerdings jeweils offiziell „feststellen“ – und hätte somit auch diese Personalie schlicht „durchwinken“ können. Dennoch gab es vier Gegenstimmen aus den Reihen der Grünenfraktion gegen Hasenfuss sowie 14 Enthaltungen seitens der Grünen und der Gruppe FDP, Freie Wähler, UWG und CDW.

Damit nicht genug. Der nächste Tagesordnungspunkt behandelte die Neubesetzung von Fachausschüssen und Vertretungen. Die Beschlussvorlage sah zwei Punkte vor: Zum einen sollte Baudezernentin Eva-Maria Langfermann als Stellvertreterin von Landrat Christian Pundt in die Gesellschafterversammlung des Blockhaus Ahlhorn benannt werden. Zum anderen sollte Hasenfuss von Horstmann die Grundmandate im Jugendhilfeausschuss, Schul- und Kulturausschuss sowie Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss übernehmen, sowie das Grundmandat des AfD-Fraktionsvorsitzenden Andreas Altergott im Struktur- und Klimaschutzausschuss. Letzterer wechselt dafür in den Finanz- und Wirtschaftsausschuss. Götz Rohde, Fraktionsvorsitzender der Grünen, beantragte, die beiden Punkte getrennt voneinander abzustimmen. Für die Besetzung der Gremien mit den AfD-Mitgliedern gab es sechs Gegenstimmen und 13 Enthaltungen aus den Reihen von SPD, Grünen und der Gruppe. Der andere Punkt ging einstimmig durch.

Weitere Plattdeutschbeauftragte

Ganz ohne Diskussionen ging in einem späteren Tagesordnungspunkt die Berufung einer zweiten, ehrenamtlichen Plattdeutschbeauftragten über die Bühne: Sylvia Eilers aus Wardenburg hatte sich bereit erklärt, den Posten bis zum 30. Juni 2025 zu übernehmen. Zusammen mit Gerold Schnier aus Klattenhof kümmern sich damit – wie vom Kreistag 2009 beschlossen – nun wieder zwei kundige „Plattschnackern“ um den Erhalt der niederdeutschen Sprache im Landkreis Oldenburg.

Eine dritte Personalie passierte den Kreistag ebenfalls völlig geräuschlos: Das Gremium bestellte Reiner Engels und Dirk Klusmann (beide Gemeinde Ganderkesee) sowie Helmut Brüggemann (Gemeinde Hude) zu Landschaftsbeauftragten für die Landschaftswacht. Sie waren zuvor durch ihre Heimatkommunen benannt worden. Zu ihren Aufgaben zählt künftig, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Verwaltungen sowie dem Kreisnaturschutzbeauftragten geschützte Teile von Natur und Landschaft zu überwachen, für den Artenschutz zu sorgen und Beobachtungen zu melden. fra

Neue Plattdeutschbeauftragte: Sylvia Eilers. © Franitza