Neuer Vorstoß für mehr Mehrparteienhäuser in Wildeshausen

Von: Ove Bornholt

So stellt sich Helmut Müller die Planänderung vor: Im Osten große Mehrfamilienhäuser, dann Gebäude mit vier Wohneinheiten und schließlich kleinen Senioren-Bungalows. Das Plangebiet liegt nördlich des Bargloyer Wegs und westlich der Hofstelle Gier. Grafik: Müller © Müller

Der Wildeshauser Immobilienkaufmann Helmut Müller schlägt eine Änderung im Neubaugebiet „Vor Bargloy“ vor: Es sollen mehr Mehrparteienhäuser ausgewiesen werden.

Wildeshausen – „Die Realisierung von Mehrfamilienhäusern in Neubaugebieten ist zur Behebung des Mangels an kleinen Wohnungen nötig“, heißt es im vor drei Jahren aktualisierten Wohnungsbedarfsprognose der Stadt Wildeshausen. Doch in dem neuesten Teil des Neubaugebiets „Vor Bargloy“ sind bis auf einer Fläche, die einem Investor gehört, nur Einfamilien- und Doppelhäuser geplant, ärgert sich der Immobilienkaufmann Helmut Müller. Der Wildeshauser engagiert sich im Bündnis „Bezahlbarer Wohnraum“ und schlägt eine Veränderung des Bebauungsplans vor, damit Gebäude mit mehr Wohneinheiten möglich werden.

Konkret soll die Begrenzung auf zwei Wohneinheiten für zwei, jeweils knapp 8 000 Quadratmeter große Flächen in der Mitte des Baugebiets aufgehoben werden. Dieses ist insgesamt rund fünf Hektar groß, liegt westlich des Hofs Gier und schließt die Lücke zwischen dem Bargloyer Weg und der Straße Bargloyer Heide. Die Vermarktung soll, wie berichtet, in den nächsten Monaten starten. Den Plänen des Wildeshauser zufolge sollen zwei große Gebäude mit bis zu 20 Wohneinheiten für mehrere Generationen gebaut werden. Die Wohnungen wären teils sehr klein (24 Quadratmeter). Um einen Anschluss an die umgebenden Einfamilien- und Doppelhäuser hinzubekommen, sind die Mehrgenerationenhäuser im Osten geplant, während die Bebauungsdichte nach Westen abnimmt. Den Abschluss könnten kleine Bungalows für Senioren bilden.

Brief an den Bürgermeister und den Stadtrat

Müller hat sich in einem Brief an den Bürgermeister und die Parteien im Stadtrat gewandt. „Die Wohnungsnachfrage verändert sich aktuell dramatisch. Schwerpunkt ist der Bau von Wohnraum für Senioren, rund 60 Quadratmeter, Auszubildende, Alleinstehende und Alleinerziehende“, schreibt er. Der Wildeshauser hofft auf den sogenannten Nachzieheffekt: Wenn Senioren aus ihren, zu groß gewordenen Häusern in kleine Wohnungen ziehen, werden die alten Gebäude frei. Dieser Wohnraum sei besonders gut geeignet angesichts der aktuellen Flüchtlingssituation.

Allerdings legt Müller Wert darauf, dass nach seinen Vorschlägen keine Sozial- oder Werkarbeiterwohnungen errichtet werden sollen – sondern Wohnraum für die Mittelschicht und für Normalverdiener. „Es gibt nicht nur die typischen Einfamilienhaus-Nutzer“, sagt der Wildeshauser. Große Unternehmen aus der Kreisstadt hätten doch schon jetzt Probleme beim Anwerben neuer Mitarbeiter, weil es an Wohnraum mangele.

Baukosten steigen, Finanzierungsproblem

Derzeit sei es für große Teile der Bevölkerung problematisch, selbst zu bauen, so Müller. Er verweist auf hohe Quadratmeterpreise von 170 Euro in Wildeshausen sowie die deutlich gestiegenen Zinsen bei der Finanzierung und eine Zunahme der Baukosten.

Dass die Vermarktung in dem neuen Baugebiet eigentlich bald beginnen soll, ist für Müller kein großes Problem. Der Rat müsse lediglich eine redaktionelle Änderung des Bebauungsplans vornehmen, indem die Zahl der Wohneinheiten auf einem Teilgebiet verändert werde. Wichtig sei es, jetzt zu handeln, so der Immobilienkaufmann.

Schon seit Jahren setzt sich Müller, natürlich nicht ganz uneigennützig, für den Bau zusätzlicher Häuser und Wohnungen in der Stadt ein. „Da hat man nicht drauf reagiert“, ist er unzufrieden mit der Reaktion. Mit seinem neuen Vorstoß hofft er nun auf mehr Resonanz. Dabei sagt er auch: „Ich sehe mich da eher als Planer. Alleine könnte ich den Bau gar nicht umsetzen.“