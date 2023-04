Neuer Vertrag: Wo Wildeshauser Fundtiere ab dem Sommer unterkommen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Domizil für Wildeshauser Fundtiere: Der Tierschutzhof in Delmenhorst. © Tierschutzverein

Die Wildeshauser Fundtiere werden in den nächsten zwei Jahren vom Tierschutzverein in Delmenhorst betreut. Der kooperiert mit der Tierschutzgruppe Wildeshausen.

Wildeshausen – Die Fundtiere aus Wildeshausen werden auch in den kommenden zwei Jahren nicht in der Kreisstadt betreut. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte, ist der Fundtiervertrag ausgeschrieben worden. Über die Vergabe werde Anfang Mai im zuständigen Ausschuss informiert.

Am Montag hat der Tierschutzverein Delmenhorst allerdings bereits die Nachricht aus dem Stadthaus erhalten, dass die Arbeit in den nächsten zwei Jahren fortgesetzt werden soll. Der Verein aus Delmenhorst hatte sich bereit in den vergangenen beiden Jahren um gefundene Katzen, Hunde und Co. gekümmert.

Tierschutzgruppe hat ihr Tierheim noch nicht fertig

Die Tierschutzgruppe (TSG) Oldenburg Land mit Sitz in Wildeshausen hat sich in diesem Jahr erneut nicht an der Ausschreibung beteiligt, weil sie mit dem Tierheim in Hanstedt (Landgemeinde Wildeshausen) noch nicht so weit ist. Die Gruppe hatte den Vertrag mit der Stadt bis zum Jahr 2016. Dieser wurde nicht mehr verlängert, weil es nach der Schließung des Katzenhauses am Reepmoor und des Zwingers am Klärwerk kein geeignetes Domizil mehr gab. Im Anschluss wurden die Tiere ein Jahr im „Tierparadies Mahlstedt“ in Ganderkesee, vier Jahre im Tierheim in Bergedorf (Ganderkesee) und dann zwei Jahre in Delmenhorst beim Tierschutzverein untergebracht.

Seit vergangenem Sommer baut die TSG einen ehemaligen Schweinestall in Hanstedt um. „Wir kommen voran“, berichtete Pressesprecherin Edith Kaminski nach einer schwierigen Zeit im Winter. Derzeit würden die Stromleitungen verlegt, der Boden sei bereits gefliest. „Wir suchen nun noch nach einem gut und günstig arbeitenden Fliesenleger, der die Wände unter anderem im medizinischen Bereich sowie den Futterzubereitungsräumen bearbeitet“, so Kaminski. Auch Türen und Fenster fehlten noch im zukünftigen Tierheim.

Genehmigung vom Landkreis erforderlich

Über einen Termin für die Fertigstellung möchte Kaminski nicht spekulieren. Die Baupreise seien extrem angestiegen, was die Arbeit und die Finanzierung erschwere. Es sei gar nicht so leicht, an das nötige Material und Handwerker zu kommen. Wenn das Tierheim gebaut sei, müsse es noch vom Landkreis – sowohl von der Bauaufsicht als auch dem Veterinäramt – genehmigt werden.

Im Anschluss könnte sich die Tierschutzgruppe auch um andere Fundtierverträge mit Kommunen aus dem Landkreis bewerben. Geplant ist nach Angaben der Ehrenamtlichen, ein Domizil für alle Fundtiere im Landkreis zu schaffen.

Kooperation angestrebt

Bis vor wenigen Jahren hatte der Verein Fundtierverträge mit den Gemeinden Dötlingen, Hatten, Großenkneten und der Samtgemeinde Harpstedt. Diese wurden ebenfalls nicht verlängert, weil die TSG nicht mehr über ein Domizil verfügte. Da der Tierschutzverein Delmenhorst nun zwei Jahre den Fundtiervertrag mit der Stadt erfüllt, kann sich die Gruppe aus Wildeshausen eine Kooperation vorstellen. Das bestätigte auch Ulrike Büthe, Sprecherin der Delmenhorster. Man sei nicht an einer Konkurrenz beider Vereine interessiert. „Wir unterstützen die Wildeshauser, wo wir können“, sagte sie. „Wenn das neue Heim angelaufen und genehmigt sei, könne man dort bei Bedarf Tiere unterbringen.“