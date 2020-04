Neuer Rektor am Gymnasium

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Das Gymnasium Wildeshausen hat mit Andreas Langen einen neuen Direktor, der seinen Dienst am Mittwochvormittag aufgenommen hat. Im Gespräch mit unserer Zeitung betonte der 42-Jährige, dass er viel Wert auf Kommunikation und Transparenz legen will. Außerdem seien Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und Wertschätzung wichtig für seinen Führungsstil. In diesem Sinne ist zum Beispiel die Schulleitersprechstunde zu verstehen, die er eingeführt hat. „Das war quasi meine erste Amtshandlung“, sagte der Deutsch- und Religionslehrer (katholisch). Ab jetzt können Eltern oder Schüler an jedem Werktag von 9 bis 10 Uhr im Sekretariat anrufen (Tel. 04431/938150) und Fragen an den neuen Rektor stellen.

„Gerade die momentane Situation des Lernens zu Hause und des schrittweisen Wiedereinstiegs in den Unterricht stellt Schüler und Elternhäuser, aber auch Lehrkräfte gleichermaßen vor besondere Herausforderungen und führt mitunter zu Unsicherheiten und Ängsten“, heißt es in einer Presseerklärung, die Langen anlässlich seines Amtsantrittes verfasst hat. Grundsätzlich kündigte er an, Eltern und Schüler mit in den Entwicklungsprozess der Bildungseinrichtung einzubinden.

Vorbereitungen für Neustart laufen

Aktuell laufen an der Schule die Vorbereitungen dafür, dass zumindest der zwölfte Jahrgang am 11. Mai wieder die Schulbank drücken kann – allerdings anders als vor der Coronakrise. „Ein bisschen ist es schon so, dass wir mit dem Zollstock herumgehen“, sagte Langen, der betonte, dass die Abstandsregeln strikt eingehalten würden. Gleiches gelte für die Hygiene. „Gänge sind zum Gehen da“, unterstrich er, dass Ansammlungen unterbunden werden sollen. Außerdem würden die Zwölftklässler im Schichtsystem unterrichtet, sodass immer nur ein Teil des Jahrgangs im Gymnasium sei. Die Details zum Corona-Schulstart werde er in den kommenden Tagen mit seinen Kollegen besprechen. „Grundsätzlich bin ich optimistisch“, sagte Langen, der zwar „Respekt“ vor der Coronakrise hat, aber hofft, dass die Schule gestärkt daraus hervorgehen wird.

Der 42-jährige Familienvater lebt in Heide (Gemeinde Ganderkesee), einem Ort mit knapp 4 000 Einwohnern, in dem auch viele Delmenhorster wohnen. Dort hatte Langen bis zuletzt gearbeitet. Und zwar als stellvertretender Schulleiter am Max-Planck-Gymnasium, das ähnlich groß ist wie das Gegenstück in der Kreisstadt. „Ich habe mich sehr bewusst für Wildeshausen entschieden“, sagte Langen. Er lobte das „ganz, ganz breite Angebot“ der Bildungseinrichtung, das den Schülern viele Möglichkeiten eröffne. Diesen Weg möchte der Deutsch- und Religionslehrer weiter beschreiten. „Es ist wichtig, die Schüler ernst zu nehmen und ihnen etwas zuzutrauen.“ Den Freiraum wüssten die meisten Jugendlichen gut zu nutzen. „Dann sind sie auch mal bereit, sich besonders zu engagieren.“ Geht es nach Langen, ist die Schule nicht nur ein Lernort, sondern ein Platz, an dem die Schüler gerne sind.

Langen will auch als Oberstudiendirektor weiter unterrichten. Er sei Lehrer geworden, weil er schon in jungen Jahren viel kirchliche und Landjugendarbeit im Emsland, wo er geboren wurde, geleistet habe. Und weil ihn der Erkenntnisprozess von Kindern erfreue. „Wenn sie etwas durchdrungen, verstanden haben, sieht man richtig, wie ihnen ein Licht aufgeht“, beschrieb er den „besonderen Gesichtsausdruck“ in dieser Situation.

Langen ist noch nicht in der Schützengilde, weiß aber bereits, dass sie eine „wichtige und zentrale Institution“ in der Stadt ist. Bis zu seinem ersten Gildefest muss er jetzt allerdings leider noch ein Jahr warten.