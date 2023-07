Neuer Ratsherr spendet Aufwandsentschädigung für Sanierung des Freibades in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Ömer Basak © CDU

Wildeshausen – Der seit dem 29. Juni in den Wildeshauser Stadtrat nachgerückte CDU-Politiker Ömer Basak hat angekündigt, seine monatliche Aufwandsentschädigung für die politische Arbeit durch die Stadt bis zum Ende der Wahlperiode für die Sanierung des Freibades zu spenden.

„Um das Freibad der Stadt für die Öffentlichkeit so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen, möchte ich den Vorschlag aus der Ratssitzung aufgreifen“, teilte er am Freitag mit und verwies auf eine Spendenaktion, an der sich alle Wildeshauser Bürger beteiligen können.

„Ich erwarte von der Stadtverwaltung,. dass sie ebenfalls alle Möglichkeiten dafür ausschöpft und als erste Maßnahme unverzüglich ein Spendenkonto einrichtet. Als Vertreter der Bevölkerung wolle er selbstverständlich mit gutem Beispiel vorangehen.