St.-Peter-Gemeinde: Neuer Pastor kommt aus Indien

Die Pfarrgemeinde St.-Peter in Wildeshausen bekommt personelle Verstärkung: Zum 1. November wechselt Pfarrer Aby Thomas Puthukulangara von der katholischen Pfarrei St. Johannes Baptist in Garrel in die Kreisstadt.

Wildeshausen – Der 43-Jährige, der aus der indischen Diözese Changanacherry stammt, hat in diesem Sommer seine Promotion vollendet, so Ludger Heuer, Pressesprecher des Bischöflich Münsterschen Offizialats, in einer Mitteilung. Danach wird der Geistliche in Wildeshausen mit voller Stelle als zusätzlicher Priester in der Pfarrseelsorge tätig werden.

Geboren wurde Pfarrer Aby, wie er in Garrel genannt wird, 1976 in Pangada im südindischen Bundesstaat Kerala. Aufgewachsen ist er mit sechs Geschwistern. Zwischen 1994 und 2008 studierte er Philosophie und Theologie. Nach seiner Priesterweihe 2002 und ersten Vikarsjahren war er einige Jahre erzbistümlicher Geschichtsredakteur, Sekretär der erzbistümlichen Bibelkommission, stellvertretender Direktor des theologischen Instituts für Laien und schließlich Chefredakteur der Kirchenzeitung seines Erzbistum Changanacherry. 2012 schickte ihn sein Bischof zum Sprachstudium nach Deutschland. Zunächst kam Pfarrer Aby nach Erlangen, 2013 nahm er ein Promotionsstudium an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg auf. Parallel dazu war er ab 2015 Seelsorger in der Pfarrei St. Johannes Baptist Garrel.