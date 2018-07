Neuer Pächter fürs „Il Salento“ gesucht

Italienisches Restaurant ist seit rund zehn Jahren an der Sögestraße beheimatet

+ Das „Il Salento“ ist momentan geschlossen, soll aber am 3. August wieder öffnen. - Foto: bor

Wildeshausen - Für das italienische Restaurant „Trattoria Il Salento“ an der Sögestraße in Wildeshausen wird ein neuer Betreiber gesucht. Dem Vernehmen nach will sich der jetzige Inhaber, Alfredo Sanapo, aus Altersgründen vom Geschäft zurückziehen. Der 65-Jährige lebt in Bassum, war aber nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Derzeit ist der Laden geschlossen. Das liegt aber in erster Linie an den Sommerferien, wie an Zetteln im Fenster zu lesen ist. Am Freitag, 3. August, soll das Restaurant wieder öffnen.