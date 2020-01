Neuer Mitarbeiter im Stadtmarketing

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. „Er kann Schwäbisch“, sagt Daniela Baron vom Wildeshauser Stadtmarketing über Sören Giese, der dort am 15. Januar als neuer Mitarbeiter begonnen hat. „Aber er spricht auch Hochdeutsch“, versichert Baron lächelnd. Sie freut sich, einen neuen Kollegen aus Baden-Württemberg an ihrer Seite zu wissen. Der 33-Jährige ist 2018 der Liebe wegen zu seiner Freundin nach Syke im Landkreis Diepholz gezogen, hat eine Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) abgelegt und darf sich seitdem Veranstaltungskaufmann nennen. Erfahrung mit Feierlichkeiten hatte der studierte Politikwissenschaftler aus dem Odenwald aber auch schon vorher.

Gemeinsam mit seinem Vater stellte er Veranstaltungen für 30 bis 500 Leute, auch für namhafte Firmen wie Red Bull oder Mercedes, auf die Beine. Gemeinsam mit seinen Eltern arbeitete er im Lokal „Badisch Lappland“. Und wie stellt sich Giese ein gelungenes Fest vor? „Es sollte einen Mehrwert bieten, also nicht nur Essen und Trinken sein“, findet der Schwabe, der aber auch betont, dass Speis und Trank von guter Qualität sein müssen, damit die Besucher zufrieden sind.

„In Deutschland ist es oft so, dass man einen Schein braucht“, sagt Giese, der auch in Österreich Veranstaltungen organisiert hat. Durch seine Prüfung bei der IHK erlangte er einen Schein und brachte sich in eine gute Position, denn genau solch eine Qualifikation war für die Einstellung wichtig. Insgesamt gab es rund 20 Bewerber.

Auf den ersten Blick ist Giese durchaus angetan von Wildeshausen. „Hier ist relativ viel los im Vergleich zu anderen, in etwa gleich großen Städten.“

Seine Aufgaben sind laut Baron die Begleitung von Gemeinschaftsaktivitäten in der Innenstadt, Kontaktpflege, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch der Umgang mit Leerständen. Konkret heißt das unter anderem: „Leerstände kaschieren, Baustellen anhübschen, Blumen pflanzen“, so Baron. Das Thema „Sauberkeit in der Innenstadt“ sei nach wie vor wichtig. Es gehe darum, Wildeshausen schöner zu machen.

Die Stelle war nach der Kündigung von Gieses Vorgängerin seit den Sommerferien vakant. „Wir konnten uns über Arbeit nicht beklagen und hatten eine Menge zu tun“, sagt Baron, die einige Projekte gerne schon angegangen wäre, zum Beispiel eine in den Boden eingelassene Röhre auf dem Marktplatz, in der Zigarettenkippen entsorgt werden können. Außer Baron arbeiten noch die Kulturbeauftragte Birte Hogeback und ein Auszubildender im Stadtmarketingbüro an der Burgstraße.

Das Stadtmarketing beschäftigt sich zurzeit vor allem mit der Vorbereitung der diversen Veranstaltungen zum 750-Jahr-Jubiläum, will aber auch das Urgeschichtliche Zentrum Wildeshausen (UZW) voranbringen. Baron erwartet, dass die Politik zeitnah eine Grundsatzentscheidung zum Betreibermodell trifft und das Projekt dann Fahrt aufnimmt. Umfangreiche Fördergelder hatte sich Wildeshausen bereits gesichert.