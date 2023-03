Neuer Leiter der Sparkasse in Wildeshausen: Marcel Fiedler folgt auf Nicolas Tabke

+ © bor Personalwechsel: Marcel Fiedler (links) folgt als Leiter der Filiale am Gildeplatz auf Nicolas Tabke (rechts), der der LzO erhalten bleibt. Jörg Niemann, Direktor für das Privatkundengeschäft, gratuliert beiden. © bor

Ab dem 1. April gibt es eine neue Leitung der Sparkassen-Filiale am Gildeplatz in Wildeshausen. Marcel Fiedler folgt auf Nicolas Tabke.

Wildeshausen – Die Filiale der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) am Gildeplatz in Wildeshausen erhält zum 1. April einen neuen Leiter. Marcel Fiedler (25) folgt auf Nicolas Tabke (35), der den größten Standort der Sparkasse im Landkreis Oldenburg seit 2016 geleitet hat. Der Wildeshauser wird allerdings weiter in der Filiale, die er acht Jahre lang geleitet hat, tätig sein – nur in einem anderen Bereich, der Beratung von Kunden mit größeren Wertpapieranlagen. Auch für Großenkneten und Ahlhorn ist Tabke zuständig.

Fiedler wohnt ebenfalls in der Kreisstadt und kickt in der zweiten Herren-Mannschaft des VfL Wittekind. Der Gildebruder begann 2016 als Auszubildender bei der LzO. Zuletzt führte er drei Jahre lang die Sparkassen-Filiale in Kirchhatten und hat diverse Fortbildungen durchlaufen.

Jörg Niemann, Direktor Privatkundengeschäft, gratulierte beiden Mitarbeitern zu den neuen Positionen und bekräftigte bei einem Pressegespräch am Mittwoch einmal mehr, dass die LzO an ihrem Filialnetz im Landkreis Oldenburg festhalte.