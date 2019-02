Neuer Kindergarten in Planung im Baugebiet

Wildeshausen - Wildeshausen benötigt dringend Kinderbetreuungsplätze, die möglichst in Nähe der neuen Baugebiete liegen. Aller Voraussicht nach stellt der Ausschuss für Ordnung, Soziales und Familie am Mittwochabend ab 18.15 Uhr in öffentlicher Sitzung im Stadthaus die entscheidenden Weichen für den Neubau einer Kindertagsstätte, in der sowohl Krippen- als auch Kindergartenkinder betreut werden können.

Ende des vergangenen Jahres hatten die Ausschussmitglieder den vorgeschlagenen Standort auf einem Grundstück an der Bleicherstraße moniert und empfohlen, sowohl eine Alternativfläche zu suchen, als auch die Möglichkeit einer Erweiterung auf fünf bis sechs Gruppen zu prüfen.

Die Vorschläge der Stadtverwaltung liegen nun auf dem Tisch. So spricht sich der Fachbereich Soziales für einen Neubau im Bereich der geplanten Weizenstraße in der Nähe der ebenfalls geplanten Entlastungsstraße aus. Für die Fläche muss jedoch noch der Bebauungsplan aufgestellt werden. Sollte eine Baugenehmigungsfähigkeit an der Stelle nicht in Aussicht gestellt werden können, schlägt die Verwaltung erneut das Grundstück an der Bleicherstraße in Nähe der Bushaltestelle vor.

Eine dreigruppige Kindertagesstätte mit einer Erweiterungsoption um bis zu drei Gruppen würde eine Grundstücksfläche von mindestens 3 000 Quadratmetern erfordern, wenn die Gruppen- und Betreuungsbereiche im Erdgeschoss liegen. Im Haushalt sind derzeit Mittel für eine Kindertagesstätte in Höhe von 2,06 Millionen Euro eingestellt. Dazu kommen 150 000 Euro für Einrichtung und Außenspielgeräte. Zudem kann die Stadt mit Fördermitteln in Höhe von 381 000 Euro rechnen.

Die Stadtverwaltung spricht sich ganz klar für eine Kindertagesstätte in städtischer Trägerschaft aus. Darüber, so heißt es in der Vorlage für die Sitzung, könne man aber auch zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Interessant für viele Eltern dürfte auch sein, dass jetzt ein Angebot für die Anmietung von Räumen vorliegt, in denen eine oder mehrere Großtagespflegestellen in einem noch zu erstellenden Neubau eingerichtet werden könnten. Denkbar wäre dieser Neubau an der Bleicherstraße im neuen Baugebiet. Damit ein Bauantrag gestellt werden kann, benötigt die Eigentümerin jedoch eine verbindliche Aussage darüber, ob die Stadt entsprechende Räume anmieten möchte. Bei einem planmäßigen Verlauf des Genehmigungsverfahrens und der Baumaßnahme könnte die Immobilie ab Anfang nächsten Jahres genutzt werden.

Die Stadtverwaltung schlägt vor, die erforderlichen Räume für voraussichtlich zehn Tagespflegeplätze, die vorrangig an Krippenkinder vergeben werden, anzumieten und einzurichten. Geplant ist, den Familienservice Weser-Ems mit der Leitung der Tagespflege zu beauftragen.

Sollte allerdings die Kindertagesstätte der Stadt Wildeshausen nicht an der Weizen-, sondern an der Bleicherstraße gebaut werden, rät die Stadtverwaltung, in dem Bereich von der Einrichtung einer Großtagespflege in unmittelbarer Nachbarschaft Abstand zu nehmen.

dr