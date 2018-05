Neuer Kalender von Jüchter auf dem Markt

Wildeshausen - Vermutlich gibt es nur einen Kalender in Deutschland, der von Pfingsten zu Pfingsten reicht. Er stammt von der Wildeshauserin Hedwig Jüchter, die nun schon zum vierten Mal ein derartiges Exemplar gefertigt hat, das sich speziell für Gildefest-Fans eignet. Auch in diesem Jahr zeigen die zwölf Kalenderblätter handgefertigte Zeichnungen der beiden Gildebrüder Konrad und Heinrich. Die beiden Figuren waren ursprünglich entstanden, als unsere Zeitung vor zehn Jahren Sympathieträger für Wildeshausen suchte.

Die beiden Schwarzröcke sind Jüchter ans Herz gewachsen. Sie verkörpern das Leben in der Gildefestzeit, und sie bringen Sprüche, die Jüchter entweder selbst aufgeschnappt hat oder die ihr mitgeteilt wurden.

Bis vor Kurzem war sich die Wildeshauser Zeichnerin noch gar nicht sicher, ob sie einen vierten Kalender produzieren soll. Doch je näher Pfingsten kommt, desto öfter fragten Interessierte nach. „Die vergangenen Wochen habe ich dann jeden Abend daran gearbeitet“, so Jüchter, die den Kalender in Wildeshausen bei der Druckerei Breckweg produzieren ließ. Es gibt zunächst 50 Exemplare, die in der Gilde-Buchhandlung, bei Schnittker am Markt und bei der Illustratorin zum Preis von 14,90 Euro erhältlich sind. Wer bei Jüchter einen Kalender ordern möchte, sollte sich per WhatsApp bei ihr unter Tel. 0172/4284764 melden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Exemplare im Rahmen des Handwerkermarktes am Pfingstsonntag und -montag zu erwerben. Dort ist Jüchter mit einem Bollerwagen unterwegs.

dr