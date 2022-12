Neuer Betreiber: Ratskeller in Wildeshausen öffnet kurz vor Ostern

Bauarbeiten nach mehreren Monaten abgeschlossen

Freuen sich über den Neuanfang beim Ratskeller: Bürgermeister Jens Kuraschinski (v. l.), Michael Meyer vom Stadtmarketing und Baudezernent Manfred Meyer.

Die monatelangen Bauarbeiten am Ratskeller sind abgeschlossen. Und es gibt einen neuen Betreiber, der kurz vor Ostern öffnen möchte.

Wildeshausen – Gleich zwei gute Nachrichten zum Ratskeller in Wildeshausen machte die Stadtverwaltung am Donnerstag publik: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, und es gibt einen neuen Betreiber. Wer das ist, wird in der Pressemitteilung aus dem Stadthaus allerdings (noch) nicht verraten. Roland Damme, Geschäftsführer bei Nordmann, habe mitgeteilt, dass es sich um eine Betreiberfamilie mit über 25 Jahren Gastronomieerfahrung handele. Das Restaurant werde wieder ein Gesicht bekommen. Passend zu einem Ratskeller werde es eine bodenständige Küche geben. Das Lokal bekomme zudem einen leicht alpinen Einfluss. Dabei solle auch das Thema der veganen und vegetarischen Küche mehr Bedeutung erhalten. Geplant sei eine Eröffnung kurz vor Ostern. Sehr zeitnah werde näher über die Betreiberfamilie informiert.

Gastronom Robil Uyar hatte den Ratskeller rund zehn Jahre lang geführt. Eigentlich sollte Frank Stauga vom „Alten Amtshaus“ den Betrieb in diesem Jahr übernehmen. Doch daraus wurde nichts – auch weil sich die Bauarbeiten immer weiter verzögerten. Zur Erinnerung: Eigentlich hätte das Restaurant schon zum diesjährigen Gildefest öffnen sollen.

Bauarbeiten verzögerten sich monatelang

Doch nun sind die monatelangen Bauarbeiten beendet und das beliebte, seit März leer stehende Lokal verfügt jetzt nicht nur über einen Notausgang und eine Unterflur-Müllanlage, sondern auch die Sanitäranlagen wurden komplett erneuert. „Jetzt müssen nur noch letzte Kleinigkeiten vonseiten der Stadt erledigt werden“, erläutert Baudezernent Manfred Meyer. Das Geländer beim Notausgang werde noch verzinkt und beschichtet, die neue Betontreppe erhalte ebenfalls einen schützenden Belag und die Kellertür werde in den ersten Januarwochen geliefert.

„Durch die neue Gestaltung haben Rathaus und Marktplatz eine optische Aufwertung erfahren und außerdem wurde zusätzlicher Raum für die Außengastronomie gewonnen“, freut sich Michael Müller vom Stadtmarketing. Das betrifft nicht nur die Bestuhlung. „Wir haben eigens Möglichkeiten für den Anschluss von Getränkeleitungen geschaffen, sodass künftig eine Außentheke möglich ist, und die Getränke nicht mehr mühsam über die Treppe nach oben getragen werden müssen“, ergänzt Meyer.

Im Inneren sind jetzt noch Malerarbeiten nötig. Die Firma Getränke Nordmann, die den Ratskeller seit Langem gepachtet hat, erneuert zudem die Küche in Eigenregie. „Und die beste Nachricht zum Jahresende ist, dass Firma Nordmann einen neuen Betreiber für den Ratskeller gefunden hat“, freut sich Bürgermeister Jens Kuraschinski.