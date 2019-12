Zum 1. Januar

+ © Bornholt Der „Euro Döner“ in Wildeshausen bekommt einen neuen Betreiber. © Bornholt

Der „Euro Döner“ an der Huntestraße in Wildeshausen wechselt zum 1. Januar den Betreiber. Ab dem neuen Jahr ist wieder die Kette „Marmaris“ an dieser Stelle vertreten.