Neue Windenergieanlagen in Aldrup sehr wahrscheinlich

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Windenergieanlagen in Aldrup: Es gibt einen erneuten Antrag auf Repowering in der Nähe von Agrarfrost. Archivfoto: dr © -

Aldrup – Die bundespolitische Zeitenwende wirkt sich möglicherweise schon bald ganz konkret auch in Aldrup, Landgemeinde von Wildeshausen, aus. Dort könnten bald neue Windenergieanlagen installiert werden.

Nachdem das Unternehmen Agrarfrost einige Jahre lang versucht hat, das Repowering von zwei Windenergieanlagen in unmittelbarer Nähe zum kartoffelverarbeitenden Betrieb zu verhindern, gibt es offenbar jetzt einen Sinneswandel. Die Wildeshauser Stadtverwaltung berichtet in einer Sitzungsvorlage für den Bauausschuss davon, dass Agrarfrost dem Vorhaben nicht mehr entgegensteht. Es gebe wohl sogar die Bereitschaft zur Installation einer dritten Windenergieanlage.



Die Stadtverwaltung merkt zudem an, dass die Vereinbarkeit der aktuellen Windkraftplanungen mit einer städtebaulichen Entwicklung im angrenzenden Bereich geprüft werden sollte. Dabei geht es um neue Gewerbe- und Industriegebiete. Der Standort südlich der Bauerschaft Aldrup sei schon in der Vergangenheit häufiger als Potenzialfläche gesehen worden. Gegebenenfalls sei eine Einbeziehung unternehmenseigener Windkraftanlagen aufgrund der aktuellen Energiekrise sowie des örtlichen Strombedarfs sogar förderlich, heißt es.

Jahrelange Auseinandersetzungen könnten ein Ende finden

Agrarfrost hat in der vergangenen Woche eine schriftliche Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung abgelehnt. Das Thema Repowering der beiden Anlagenstandorte wird aber wieder aktuell, da CDW-Ratsherr Jens-Peter Hennken die Aufhebung von alten Beschlüssen beantragt hat und damit eine positive Begleitung der Bauleitplanung zum Repowering von mindestens einer Windenergieanlage in Aldrup erreichen möchte (wir berichteten).



Sollte es nun ein positives Votum der Stadt geben, könnte eine jahrelange Auseinandersetzung ein Ende finden. In Fachausschüssen war die Erneuerung der Anlagen bereits mehrmals empfohlen worden. Diese Voten wurden jedoch jeweils in den nicht öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsausschusses gekippt. Argumentation war zumeist, dass Agrarfrost durch die deutlich höheren Anlagen in seiner Entwicklung behindert werden könnte. Diese Bedenken scheinen nun offenbar nicht mehr zu bestehen.

Artikel vom 29. August: Ist drei Mal Wildeshauser Recht? Der Wildeshauser Ratsherr Jens-Peter Hennken (CDW) möchte mit einem erneuten Antrag erreichen, dass die beiden Windenergieanlagen in Aldrup durch leistungsfähigere Exemplare (Repowering) ersetzt werden.

Bislang ist der Antrag zur Flächennutzungsplanänderung zweimal im Verwaltungsausschuss gescheitert, weil es keine politischen Mehrheiten gab.

Zuletzt war der Antrag der UWG-Fraktion mit dem Titel „Wiederaufnahme der Planungen des Vorhabenträgers Jade Windpark Aldrup für das Repowering von zwei Windkraftanlagen auf den Flächen der Familien Rüdebusch und Brinkmann“ im Ausschuss am 2. Juli 2020 zurückgewiesen worden.

Hennken beantragt, dass dieser Beschluss nun aufgehoben wird und der Rat die Wiederaufnahme, Fortführung und positive Begleitung der Bauleitplanung zum Repowering von mindestens einer Windenergieanlage in Aldrup beschließt.

„Kommunalpolitik muss Rahmenbedingungen neu bewerten“

„Mir ist bewusst, dass sich die Wildeshauser Verwaltung und Politik somit zum dritten Mal binnen zwei Jahren mit dem Thema beschäftigen soll“, so Hennken. „Allerdings gehört zu der von der Bundes- und Landespolitik formulierten ,Zeitenwende‘ beim Thema Energieversorgung auch, dass sich die Kommunalpolitik nicht entziehen kann, wenn es darum geht, die neu geltenden Rahmenbedingungen neu zu bewerten. Wie sagen unsere Spitzenpolitiker regelmäßig: ,Es kommt auf jede Kilowattstunde an‘.“

Hennken meint, dass die gesellschaftlich mehrheitlich geforderte Energiewende, die auch von Bundes- und Landespolitik parteiübergreifend gestützt und gefordert wird, nicht grundsätzlich am Widerstand in den Kommunen scheitern darf. „Das gilt insbesondere beim Thema Repowering, wo es darum geht, alte Anlagen an einem über viele Jahre etablierten Standort durch neue, leistungsfähigere Anlagen zu ersetzen“, so der CDW-Ratsherr. „Dieses gilt insbesondere für die in die Jahre gekommenen Anlagen in Aldrup. Hier ist der Projektierer nach eigenen Angaben immer noch stark daran interessiert, die Leistung der Anlagen durch Repowering zu verzehnfachen.“

Energiepreise für Verbraucher stabilisieren

Hennken verweist darauf, dass nicht zuletzt die Energiekrise, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg die Gas- und Strompreise explodieren lassen.

Jedes Windrad und jede Fotovoltaik-Anlage helfe, die Energiepreise für die Verbraucher zu stabilisieren. „Wir als Stadt Wildeshausen sollten unseren Beitrag zur Energiewende leisten und möglichst zeitnah Projekte zu mehr erneuerbaren Energiequellen ermöglichen, wo immer es vertretbar und machbar ist. Daher hoffe ich, dass sich die Wildeshauser Politik, nach zwei Ablehnungen in den vergangenen Jahren, nunmehr zu einer Zustimmung zu dem Projekt mehrheitlich durchringen und das Repowering zeitnah umgesetzt werden kann“, so Hennken.