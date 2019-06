Neuer Aldi-Markt an der Harpstedter Straße soll stabil auf Torflinsen stehen

Umfangreiche Gründungsarbeiten mit Betonringen

+ © Rohdenburg Es geht voran: Die Bauarbeiter führen umfangreiche Gründungsarbeiten für den neuen Aldi-Markt durch. © Rohdenburg

Wildeshausen – Derzeit sieht die Baustelle für den neuen Aldi-Markt an der Harpstedter Straße in Wildeshausen eher wie eine Mondlandschaft aus. Das liegt an den umfangreichen Gründungsmaßnahmen, die im feuchten Marschboden mit diversen instabilen Torflinsen nötig sind. Die Baufirmen lassen deshalb flächendeckend Betonringe in zuvor ausgebaggerte Löcher ein, die dann aufgefüllt werden. „Über die Ringe kommt ein Netz von Trägern, die der Betonsohle später den nötigen Halt geben sollen“, berichtet Longinus Flenker, Leiter Immobilien und Expansion bei Aldi Nord.