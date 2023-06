Neuer akustischer Stadtrundgang im Test

Von: Ove Bornholt

Teilen

Nicht immer sind die Stationsschilder so auffällig wie hier am Stadtwall, Höhe Bahnhofstraße, aufgestellt. © bor

Der neue akustische Stadtrundgang in Wildeshausen im Test: Ein Nachmittag mit Soldaten, Geistlichen und Adligen.

Wildeshausen – Ein Nachmittag mit Hauptmann Trentepyl, Gräfin Altburg, Erzbischof Hildebold und Amtmann Wilhelm von Bussche: Beim Spaziergang durch Wildeshausen wird jetzt Geschichte erlebbar. Unser Redakteur Ove Bornholt hat den neuen akustischen Rundgang getestet.

Los geht‘s am Wall, denn das ist die erste Station von der Redaktion aus gesehen. Kurz das Smartphone gezückt und den QR-Code auf dem Schild gescannt, schon begrüßt Hauptmann Trentepyl den neugierigen Besucher mit mittelalterlichen Klängen. Er berichtet, was es mit dem Wall beziehungsweise der Stadtmauer auf sich hatte. Letztere hat er allerdings gar nicht zu Gesicht bekommen, denn er lebt lange nach dem 30-jährigen Krieg, als der Wall keine militärische Bedeutung mehr hatte. Die Daten und Geschichten werden mit Handwerker- und Schlachtgeräuschen unterlegt. Trentepyl flechtet auch ein paar persönliche Erinnerungen ein, zum Beispiel, dass er schlafende Wachsoldaten Mores gelehrt hat.

Gräfin Altburg berichtet

Weiter geht‘s zum Marktplatz, wo sich gleich drei der insgesamt 15 Stationen befinden. Am Waltbert-Denkmal begrüßt Gräfin Altburg, die Frau von Waltbert aus dem Geschlecht des berühmten Sachsenherzogs Widukind, die Interessierten in Wigaldinghus. Für alle Zeit werde die Sippe des Waltbert die Oberaufsicht über das Alexanderstift und alle Besitzungen behalten, ist sie sich sicher. Gut, das mit der Demokratie hat Frau Altburg eben nicht kommen sehen.

Apropos Voraussicht: Direkt beim Brunnen mit Lickenberg-Stein befindet sich keine Station, sondern nur ein paar Meter davor. Schade, die sieht bestimmt auch nicht jeder. Am Rathaus wird dann mal das Telefonsystem getestet. Denn wer ohne mobiles Internet unterwegs ist, kann eine Nummer wählen und bekommt dann den historischen Text zu hören. Am Montag klappte das beim Rathaus mit der deutschen Bandansage nicht so recht, dafür aber mit der englischen Version. Zu hören ist Hildebold, seines Zeichens Erzbischof von Bremen und verantwortlich dafür, dass Wildeshausen zur Stadt wurde. 1270 verlieh er die entsprechenden Rechte – nach Verhandlungen mit Rat und Bürgermeister. „Was sie mir nicht alles aus den Rippen säbelten“, ärgert sich der Geistliche, freut sich aber, seine Herrschaft auf das kleine Städtchen in günstiger Lage an Handelswegen wie der Flämischen Straße und der Hunte ausgeweitet zu haben.

Nicht einheitlich: Verschiedene Hinweistafeln informieren über die Stadtgeschichte, wie hier am Burgberg. © bor

Über die Burgstraße geht‘s weiter zum Burgberg. Die nächste Station an der Pumpe ist wieder etwas unauffällig. Dafür steht das Hinweisschild vor der St.-Peter-Kirche an auffälliger Stelle. Und hier klappt‘s dann auch mit der deutschen Bandansage per Telefon. Pfarrer Beerens hat sich noch nicht so recht mit der Reformation abgefunden. Lange habe er sich geärgert, nicht die Messe in der schönen alten Alexanderkirche lesen zu dürfen. „Endlich sind wir in der Gleichberechtigung angekommen“, freut er sich über den Turmbau der St.-Peter-Kirche Anfang des 20. Jahrhunderts. Passend dazu wird Glockenläuten eingespielt.

Die letzte Station dieses Tests befindet sich am Fuße des Burgbergs. Wilhelm von Bussche, Amtmann, ist hörbar stolz auf den stattlichen runden Bergfried von mehr als zwölf Metern Höhe. Er sei nur Dienstmann seines Herrn in Münster, informiert er. Vielleicht werde es irgendwann Zeiten geben, in denen die stattliche Feste nicht mehr gebraucht werde, beweist er einige Weitsicht.

Alles in allem dürfte der akustische Stadtrundgang sowohl etwas für Touristen als auch Einheimische sein. Man kann sich die 15 Texte auch mithilfe der Internetseite www.cultureapp.com durchlesen beziehungsweise diese dort hören.