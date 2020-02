Neue Workshops beim „Jungstag“

„Ein Tag voller Action, Abenteuer und Spaß – ohne Mädchen und Eltern“: So werben die Jugendpfleger des Landkreises Oldenburg für den „Jungs!“-Aktionstag im März. Geplant sind 16 Workshops von kreativem Malen über Sportangebote bis hin zum Bauen eines Elektrowürfels.

Wildeshausen – „Jungenarbeit ist etwas anderes als Mädchenarbeit“, betont Dirk Emmerich, Kreisjugendpfleger des Landkreises Oldenburg. Deshalb sitzen auch nur Männer in der Runde, die das Programm des diesjährigen Aktionstags „Jungs!“ am Samstag, 7. März, in Wildeshausen vorstellt. Im Arbeitskreis Jungenarbeit sind die männlichen Jugendpfleger sämtlicher Landkreisgemeinden vertreten. Für den Projekttag, für den sie bereits zum siebten Mal einladen, haben sie nicht nur zahlreiche Sponsoren, sondern auch ehrenamtliche Dozenten gewinnen können. Wichtig sei gewesen, ausschließlich Männer dabei zu haben, sagt Emmerich. Denn die Zehn- bis 14-Jährigen, an die sich die Aktion richtet, sollen Rollenvorbilder des eigenen Geschlechts kennenlernen. Gerade im Kindergarten- und Grundschulbereich hätten sie häufig nahezu nur mit Frauen zu tun.

Warum ist das so wichtig? Diese Frage lasse sich gut am Beispiel des Workshops „Kreatives Malen“ erläutern, findet Ralf Book von der Jugendpflege Großenkneten. Während in der Schule häufig die Mädchen von vornherein als kunstinteressierter und -begabter gälten, seien die Jungen beim Aktionstag unter sich. Auch Jochen Wecker, der Dötlinger Jugenddiakon, glaubt, dass der Konkurrenzdruck zwischen den Geschlechtern in solchen Fällen ziemlich hoch ist. Außerdem sei der Tag eine gute Gelegenheit, Freunde mit denselben Interessen zu finden. Das sei für die Kinder häufig eine wichtige Entdeckung: Da sind auch Jungen, die die Vorliebe fürs Malen teilen.

Die Aktivitäten, insgesamt 16 verschiedene, decken ein breites Spektrum ab: Verschiedene Sportangebote, handwerkliche und künstlerische Workshops, aber auch technische sind dabei. Im Vergleich zum vergangenen Jahr seien vier Kurse hinzugekommen, berichtet Roni Moklaschi von der Wildeshauser Jugendpflege. Die Jungen können zum Beispiel unter Anleitung eine Rasperry-Pi-Retro-Konsole bauen – „der kleinste Mini-Computer der Welt“, sagt Moklaschi. Glückt das Vorhaben, soll anschließend Zeit zum Spielen sein. Auch Chemie-Experimente sind ein neues Angebot – dabei soll es nicht nur knallen, sondern außerdem ein Shampoo entstehen. Mit Hilfe der Naturjugend (Naju) können die Jungen ein Vogelfutterhaus herstellen. Dieser Workshop spreche auch das große Interesse an, das bei Jugendlichen derzeit mit Blick auf das Thema Umwelt und Klima bestehe, erläutert Emmerich. So könnten sie lernen, was sie konkret tun können. Der vierte neu hinzugekommene Kurs trägt den Titel „Linoldruck-Kalender“. Unter Anleitung von Wecker sollen die Jungen lernen, wie sie Druckplatten erstellen können.

Beliebte Angebote wie der Band-Workshop, Federfußball, Raketenbau oder Klettern stehen ebenfalls wieder auf dem Programm des Aktionstags. Am Ende des Tages, der von 9.30 bis 18.30 Uhr geht, wollen die Jugendpfleger auch die Eltern einladen: In einem kurzen Film können sie sehen, was ihre Söhne gemacht haben.