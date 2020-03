Neue „Triumphe“ für Mittelstand

Die Vergabe des Wirtschaftspreises „Triumph“ der Mittelstandsvereinigung (MIT) Wildeshausen am Freitag, 6. März, kann kommen. Am Dienstagvormittag übergab Künstler Carsten Bruhns (links) fünf neue Auszeichnungen an den MIT-Vorsitzenden Ingo Hermes. Der 76 Jahre alte ehemalige Kunstlehrer am Wildeshauser Gymnasium fertigt seit 2004 die „Triumphe“, die jedes Jahr an eine Firma aus der Kreisstadt überreicht werden. Jetzt hat die MIT genug Plastiken, um bis 2023 Betriebe auszuzeichnen. Die Form des „Triumphes“ ist übrigens einem Menschen nachempfunden, der seine Arme nach oben streckt, als würde er einen Sieg feiern. Foto: Bor