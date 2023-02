Neue Streitschlichter am Wildeshauser Gymansium

Von: Dierk Rohdenburg

Die neuen Streitschlichter des Wildeshauser Gymnasiums mit Schulleiter Andreas Langen (r.) und Monika Terfehr (6.v.r.) und Sebastian Schell (6.v.l.). © Gymnasium

Wildeshausen – „Ich beglückwünsche euch zur bestandenen Ausbildung und wünsche euch immer ein gutes Händchen bei eurer Tätigkeit“, lobte Schulleiter Andreas Langen die neuen Streitschlichter am Gymnasium Wildeshausen. Während der Übergabe der Zertifikate über die bestandenen Prüfungen hob er das Engagement und die Verantwortungsbereitschaft der Jugendlichen hervor.

„Dieser Ausbildungsjahrgang war etwas Besonderes“, betonte Lehrerin Monika Terfehr, die bereits seit 2006 die Streitschlichter am Gymnasium betreut, in einer Pressemitteilung der Schule. „Wir freuen uns, dass das Interesse so groß ist, aber 25 Interessierte haben uns vor große Herausforderungen gestellt“, ergänzte Lehrer Sebastian Schell.

Damit alle gleichermaßen ausgebildet werden konnten, wurde die Teilnehmerschar geteilt, damit eine erste Gruppe bereits vor den Sommerferien in mehreren Freitagnachmittagen und einem zweitägigen Blockseminar ausgebildet wurde und vor den Herbstferien die zweite Gruppe folgte, so dass nun alle 19 Schüler, die ihre Ausbildung antraten, sie auch abschließen konnten.

Viele Angebote der Streitschlichter

Die Tätigkeit der Streitschlichter umfasst das Angebot eines in jeder Pause für Schlichtungsgespräche offenen Raumes. Schüler, die einen Konflikt haben, können sich jederzeit an die Streitschlichter wenden, die die Inhalte des Gesprächs vertraulich behandeln und den Streitenden helfen, eine Lösung zu finden. Ein weiterer Bereich ist das Angebot von Klassenpatenschaften im fünften Jahrgang. Hier gestalten die Streitschlichter, die in diesem Jahr im Dreierteam Paten für jeweils eine fünfte Klasse sind, zum Beispiel aktive Spielepausen. Zudem bieten die Streitschlichter regelmäßig Sonderaktionen für die Schulgemeinschaft an, so zum Beispiel in der Weihnachtszeit, in der sie an jedem Tag mit dem Vorlesen einer Geschichte auf das Weihnachtsfest einstimmten.