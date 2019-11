Neue Spielhalle am Westring

Wildeshausen – Am Westring 22 in Wildeshausen wird derzeit eine neue Spielhalle eingerichtet. Das „Mercur-Casino“ soll nach Angaben von Mario Hoffmeister, Pressesprecher der Gausemann-Gruppe in Espelkamp, in der 50. Kalenderwoche, also ab dem 9. Dezember, starten. Aktuell sind die Handwerker damit beschäftigt, das gesamte Gebäude, in dem sich auch „Charlys Tiershop“ befindet, mit einer neuen und einheitlichen Fassade zu versehen. Die Räume für die Spielhalle werden zudem komplett umgebaut.

Das Casino hat eine Nutzfläche von 235 Quadratmetern und eine lizenzierte Fläche von 151 Quadratmetern. Laut neuem Glücksspielstaatsvertrag dürfen nur noch Konzessionen für Spielstätten mit bis zu zwölf Automaten vergeben werden.

„Die Mehrfachkonzessionen werden geschlossen“, erklärt Hoffmeister. „Damit gibt es in Zukunft mehr Spielstätten.“ Da zudem ab dem 10. November in Gaststätten nicht mehr als zwei Automaten stehen dürfen, wächst nach Ansicht der Branche der Bedarf an neuen Hallen, in denen Geldspielgeräte erlaubt sind, die bis zu 100 Spiele anbieten können. An diesen Automaten kann der Kunde höchstens 60 Euro pro Stunde verspielen. Realistisch sei aber eher, dass bis zu 15 Euro verzockt werden können, denn rund 90 bis 95 Prozent des Einsatzes werde wieder ausgezahlt. „Innerhalb von fünf Sekunden können lediglich 20 Cent eingesetzt werden“, beschreibt Hoffmeister das Verfahren, das dem Spieler die Lust an den blinkenden und rotierenden Walzen sowie Scheiben nicht nehmen soll.

Am Westring gibt es mit der neuen Spielhalle gleich drei Betriebe. Am Visbeker Kreisel ist „Löwen Play“ mit einer Mehrfachkonzession am Start. An der Immelmannstraße hat im Juli eine neue Spielhalle unter dem Namen „Löweness“ eröffnet. In der Stadt selbst gibt es weitere Einrichtungen. „Wir haben den Markt genau eruiert. Das lohnt sich noch für neue Spielstätten“, sagt Hoffmeister. Die nächsten „Merkur-Casinos“ gibt es in Cloppenburg und Barnstorf – also in einiger Entfernung. dr