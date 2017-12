Elvira Fischer mit „Mehr als nur ein Zufall“ und einer Weihnachts-CD

Wildeshausen - Von Joachim Decker. Musik ist ihr Leben – schon seit vielen Jahren hat sich die Wildeshauserin Elvira Fischer dem Gesang verschrieben, schwimmt auf der Schlagerwelle. Ganz neu auf dem Markt sind jetzt ihr Song „Mehr als nur ein Zufall“ sowie eine CD mit Weihnachtsliedern.

„Das neue Stück geht ab wie Schmitz Katze“, sagt die quirlige Sängerin, die es sich zum Ziel gesetzt hat, mit ihren Liedern Lebensfreude zu vermitteln. Und es gelingt ihr immer wieder, das Publikum mit viel Charme und Power zu erreichen. „Ich bin davon überzeugt, dass dieser Song den Leuten ein gutes Gefühl vermitteln kann“, sagt Fischer. Beweis dafür sei auch die Tatsache, dass sie viele Anfragen von DJs bekomme, die das Lied spielen wollen: „Nach diesem Stück wird wohl sehr gerne getanzt.“

Erschien ihre erste CD, „Solang das Feuer brennt“, 2015 im rockig-poppigen Country-Style, so hat Fischer jetzt mit „Mehr als nur ein Zufall“ deutlich nachgelegt und kommt im zeitgemäßen Pop-Schlager-Sound daher. Der Song wurde von Robert Meister im „TonArt“-Studio in Bremen produziert und vom Autorenteam Teddy Büsing/Bob Wundermann/Thomas Köhn geschrieben. „Im kommenden Jahr wollen wir ein komplettes Album herausbringen. Einige Songs sind schon eingesungen“, erzählt die Wildeshauserin: „Meine Fans, oder die, die es noch werden wollen, sollten sich einfach überraschen lassen. Das Spektrum reicht von Balladen bis hin zu tanzbaren Schlagern.“

Musikvideo auf dem Pestruper Gräberfeld gedreht

Seit Oktober auf dem Markt, ist das Stück im Pool von Uwe Hübner gelistet. Dabei handelt es sich um eine DJ-Hitparade, in der alte Hasen auf absolute Newcomer treffen. „Nach nur vier Wochen hatte ich dort bereits zu 93 Prozent eine positive Bewertung, was wirklich schon sehr gut ist. Warten wir mal ab, wie sich die Sache noch entwickelt.“ Es sei durchaus nicht auszuschließen, dass sie mit diesem Song auch einmal in einer größeren Show auftritt. Zunächst ist sie am 26. Dezember im Fernsehen auf „Gute-Laune TV“ zu sehen und zu hören.

Beeindruckend ist auch ihr Video zum neuen Song. Dieses wurde auf dem Pestruper Gräberfeld aufgenommen und vermittelt nicht nur einen tollen Hit, sondern auch ein Stück Heimat.

Sechs traditionelle Weihnachtslieder eingesungen

Produziert von EMT-Music, hat Michael Egerer Fischer drei Weihnachtslieder für die neue CD geschrieben. Mit „Wintermärchenträume“, „Hallo liebes Christkind“ und „Weihnachtssterne“ möchte die Sängerin dem Hörer etwas Besinnlichkeit vermitteln. Zudem hat sie sechs traditionelle Weihnachtslieder eingesungen – zwei davon mit Rick Ventura. Von den zwölf Euro, die diese CD kostet, gehen zwei Euro an das Kinderhilfswerk. „Auch von meinem Album möchte ich im nächsten Jahr etwas an diese Organisation abführen, um zu helfen“, so Fischer.

Die Single sowie die Weihnachts-CD können auf Fischers Homepage geordert werden.

www.elvirafischer.de