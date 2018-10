Neue Uhr schmückt den Wildeshauser Bahnhof

Wer beim Wildeshauser Bahnhof vorfährt, weiß jetzt wieder, was die Stunde geschlagen hat. Die UWG-Fraktion im Stadtrat hatte vor rund einem Jahr beantragt, dass das Gebäude wie in vergangenen Zeiten eine Uhr erhält. Der zuständige Ausschuss hatte das Projekt befürwortet, das von der Stadt finanziert wird. Am Mittwoch brachte der Hamburger Uhrmeister Edward Knopka (2.v.l.) nun die Uhr mit einem Durchmesser von 86 Zentimetern an der Frontseite des Bahnhofes an. Zuvor hatte der Bauhof das Hotelschild abmontiert. Bei dem neuen Zeitmesser handelt es sich um eine Funkuhr, die somit nicht nachgestellt wird. Ergänzend lautete der Antrag der UWG, dass ebenfalls auf Kosten der Stadt in die vorhandenen Stuckrahmen auf der Rückseite des Bahnhofsgebäudes der Schriftzug „Wildeshausen“ geschrieben wird. Damit können Reisende schon aus dem Zugfenster sehen, wo sie gerade halten oder aussteigen. Die Malerarbeiten werden in naher Zukunft erledigt, so der Pressesprecher der Stadt Wildeshausen, Hans Ufferfilge, auf Nachfrage. - Foto: Rohdenburg