VHS und Rotes Kreuz ziehen in Gebäude am Bahnhof

Wildeshausen - Überall Handwerker. Ein Laster setzt auf dem schlammigen Weg zum Neubau am Wildeshauser Bahnhof zurück und stellt einen neuen Container für Schutt ab. Im Gebäude selbst werden Strippen gezogen, Büromöbel aufgestellt und sind Reinigungskräfte am Werk. Am heutigen Sonnabend laden die Volkshochschule und das Deutsche Rote Kreuz in Wildeshausen zum Tag der offenen Tür ein. Sie wollen ihre neuen Räume an der Bahnhofstraße 24 zeigen - auch, wenn an einigen Stellen noch nicht das vorhanden ist, was für die spätere Arbeit benötigt wird.

Die Kleiderkammer ist zwar noch nicht umgezogen. Dennoch wollen die Mitarbeiter schon mal zeigen, wie die Abläufe in wenigen Tagen einmal sein werden. Altkleider können nun durch eine Klappe in den Vorsortierraum im Gebäude geworfen werden. Die Ausgabestelle ist rund 240 Quadratmeter groß - das ist doppelt so viel wie bisher am Grünen Weg. Die Fahrzeuge des DRK kommen in einer neuen Halle am Ende des Gebäudes unter. Dort werden auch die Gegenstände der Schnelleinsatzgruppe gelagert.

Die Volkshochschule hat in den vergangenen Tagen bereits einige Räume genutzt. Seit dem 7. Januar laufen dort bereits Deutschkurse. Am Donnerstag starteten zudem die ersten Kurse im Bewegungsraum. „Die Teilnehmer freuen sich über die neuen Umkleideräume“, so VHS-Leiter Hinrich Ricklefs. „Das ist eine deutliche Verbesserung“. Ihn begeistert ganz besonders die moderne Musikanlage, die in dem hellen rund 100 Quadratmeter großen Raum mit Spiegelwänden steht.

„Die ist einfach klasse“, sagt er und geht fest davon aus, dass auch die Sportbegeisterten von den Klängen überzeugt sein werden. Unterdessen hängen Karin Köpke und Kornelia Janssen Zettel an die Wand, um auf die Programmpunkte am Tag der offenen Tür hinzuweisen (siehe Sonderseite zum Tag der offenen Tür). Neben jeder Eingangstür gibt es zudem Whiteboards, auf denen handschriftliche Nachrichten hinterlassen werden können.

In den vier Seminarräumen wurde zukunftsweisende digitale Technik installiert. So lernen die Schüler an interaktiven Touchscreen-Bildschirmtafeln. Die Apparate wurden Donnerstagnachmittag vorsichtig an der Wand installiert und begeisterten Ricklefs sofort. „Wie das funktioniert, zeigen wir beim Aktionstag“, kündigt er an und läuft weiter durch das Gebäude, um alles zu zeigen. „Ist das nicht ein toller Warteraum?“, entfährt es ihm kurz darauf im Eingangsbereich. „Hier hält man sich doch gerne auf.“ Zu einem geringen Preis könne man zudem Getränke aus dem Automaten ziehen.

Noch nicht komplett fertig sind die Räume der Agentur für Arbeit. Diese ist am 1. und am 4. Februar geschlossen. An diesen Tagen zieht die örtliche Arbeitsverwaltung aus dem Gebäude an der Westerstraße 36 aus und bezieht die neuen Räume im Erdgeschoss an der Bahnhofstraße 22. Ab dem 5. Februar gibt es wieder feste Öffnungszeiten: Von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. „Dann können sich Kunden auch wieder arbeitslos melden“, so Pressesprecherin Claudia Zimmermann. Beratungstermine gibt es auch außerhalb der Öffnungszeiten.

dr