Neue Pläne fürs alte Mehrgenerationenhaus

© SPD Grazina Urmonas (rechts) erläuterte den Gästen aus der SPD ihre Pläne für das alte Mehrgenerationenhaus an der Bahnhofstraße in Wildeshausen.

Das DRK plant, die „Ambulante Pflege“ aus Harpstedt nach Wildeshausen zu verlagern. Auch eine Migrationsberatung soll im ehemaligen Mehrgenerationenhaus an der Bahnhofstraße eingerichtet werden.

Wildeshausen – Bei einem Ortstermin der Wildeshauser SPD hat das DRK die Zukunftspläne für das alte Mehrgenerationenhaus an der Bahnhofstraße in der Kreisstadt vorgestellt. Wie die Sozialdemokraten am Dienstag mitteilten, will das Rote Kreuz die „Ambulante Pflege“ aus Harpstedt nach Wildeshausen verlagern. Außerdem sollen ein Pflegestützpunkt und der DRK-Suchdienst mit Migrationsberatung in der Kreisstadt etabliert werden. Kreisgeschäftsführerin Grazina Urmonas kündigte laut SPD auch an, ein Büro in Wildeshausen zu beziehen – zusätzlich zu dem beim Kreisverband in Hude. Vom DRK war am Dienstag keine Stellungnahme zu den Plänen zu erhalten.

Anlass des SPD-Besuchs beim DRK war die sechste und letzte Sommer-Fahrradtour der Genossen am Montagabend. Urmonas habe die Gäste darauf hingewiesen, dass in dem leer stehenden Haus momentan Renovierungs- und Sanierungsarbeiten laufen, wobei ein großer Raum für die besonderen Ansprüche der Breitenausbildung vorbereitet werde. Ab dem dritten beziehungsweise vierten Quartal sei geplant, die „Ambulante Pflege“ von Harpstedt nach Wildeshausen zu verlegen. Laut DRK-Internetseite ist dieser Service zurzeit bei der Gemeindeschwesternstation im Flecken angesiedelt.

DRK-Suchdienst nach Wildeshausen?

Darüber hinaus sei geplant, einen Pflegestützpunkt in Wildeshausen einzurichten sowie den DRK-Suchdienst mitsamt Migrationsberatung zu etablieren. Der Suchdienst unterstützt Menschen, die durch Katastrophen, Vertreibung oder Migration von ihren Nächsten getrennt wurden. Er hilft, Angehörige zu suchen, sie wieder miteinander in Kontakt zu bringen und Familien zu vereinen.

Urmonas selbst kann die Neuorganisation des Hauses direkt verfolgen. Sie werde künftig zwei- bis dreimal pro Woche in der Kreisstadt sein, berichten die Sozialdemokraten. „Von hier hat man einen kürzeren Weg zum Kreis beziehungsweise zum Bürgermeister, sodass ich mir außer in Hude auch in Wildeshausen ein Büro einrichten werde“, wird sie in der Mitteilung zitiert.

An der Bahnhofstraße soll es auch in Kürze „Erste Hilfe“-Kurse geben. Nina Stöver, Leiterin Breitenausbildung, erläuterte laut SPD-Mitteilung, dass es in der Kreisstadt einen hohen Bedarf an sanitätsdienstlicher Ausbildung gebe. Deswegen biete sie zweimal im Monat „Erste Hilfe“ und viermal im Jahr den Lehrgang „Erste Hilfe am Kind“ an. Darüber hinaus würden sehr viele Firmen das DRK um eine Ausbildung für betriebliche Ersthelfer ersuchen. Es bestehe eine rege Nachfrage. Diesen Wünschen würde sie sehr gerne nachkommen, sie sucht aber noch ehrenamtliche Ausbilder.

Das alte Mehrgenerationenhaus an der Bahnhofstraße ist weitgehend ungenutzt, seitdem der Kreisverband die Einrichtung mit Ablauf des Vorjahres geschlossen hat. Urmonas hatte damals Kostengründe und eine „Misswirtschaft“ der örtlichen Verantwortlichen als Argumente ins Feld geführt. Wie berichtet, sind zwei hauptamtliche Mitarbeiter inzwischen vors Arbeitsgericht Oldenburg gezogen und haben finanzielle Nachforderungen durchgesetzt.