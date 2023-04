Neue Orgel in Wildeshausen begeistert Zuhörer

+ © ts Ein besonderes Erlebnis: Kantor Ralf Grössler freut sich, nun endlich auf der neuen Orgel spielen zu können. © ts

Die Woehl-Orgel in der Wildeshauser Alexanderkirche wurde feierlich eingeweiht. Oberkirchenrätin Gudrun Mawick segnete das neue Instrument, für dessen Bau so viele Einwohner gespendet haben.

Wildeshausen – Wie sie wohl klingt? Das war die Frage, die sich am Sonntag jeder Besucher des Festgottesdienstes zur Einweihung der Woehl-Orgel in der Wildeshauser Alexanderkirche stellte. Schließlich hatte sich auch fast jeder der Anwesenden mit einer Spende am Bau des Instrumentes beteiligt.

Doch zunächst war Geduld gefragt. Das erste Lied sang die Kirchengemeinde a cappella. Es folgten ein Psalm, das Kyrie und ein Gebet, ehe auf der Empore Oberkirchenrätin Gudrun Mawick, Pastor Markus Löwe und Wiltrud Stanszus vom Sonderausschuss und Orgelförderverein auftauchten, um die neue Orgel zu weihen. Während Mawick das Instrument offiziell in Dienst nahm, sprach Löwe ein Gebet: „Musik berührt Leib und Seele und bringt uns das Unsagbare nah. Die Orgelklänge werden uns tragen im Feiern und im Trauern. Sie werden uns bereichern und bewegen. So erreichst du, Gott, uns, wo die Worte fehlen.“

Nach einem Widmungswort von Mawick war es endlich so weit: Mit „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von Johann Sebastian Bach erklang auf der Orgel das erste Lied vor Zuhörern. Die Begeisterung war ebenso groß wie der Applaus. Natürlich folgten weitere Werke, gespielt von Kantor Ralf Grössler sowie seinem Schüler Lukas Henkensiefken – und die Erkenntnis: der finanzielle, zeitliche und manchmal auch kräftezehrende Aufwand rund um das Gemeinschaftsprojekt, das neben dem Orgelneubau auch die Freilegung der Rosette beinhaltete, hat sich gelohnt. „Ich staune, welche Beziehung sich zwischen Wort, Klang und Licht entfalten kann“, sagte Löwe während der Predigt. Er sprach von einem Gesamtkunstwerk Alexanderkirche. Es bereite ihm jeden Tag Freude, das Licht durch die freigelegte Rosette zu sehen. 50 Jahre lang sei dieses Licht hinter der alten Kleuker-Orgel verborgen gewesen, dann hieß es wie in der Schöpfungsgeschichte: „Es werde Licht.“

Dank an alle Unterstützer

Pastor Lars Löwensen übernahm den Part der Danksagung und hatte Angst, dass er angesichts so vieler Unterstützer jemanden vergessen könnte. Neben den Spendern, die die Finanzierung des etwa 972 300 Euro teuren Projektes erst ermöglicht haben, dankte er den Orgelbauern Claudius MayWoehl und Gerald Woehl sowie ihrem Team. Besonders hob er das Engagement von Pastor Löwe hervor, ohne dessen „Weitsicht, Tatkraft und Überblick“ an diesem Wochenende keine Orgeleinweihung gefeiert worden wäre.

Zwischen der Predigt in drei Teilen – auch Pastorin Beatrix Konukiewitz sprach – spielte Henkensiefken die „Vater unser“-Sonate von Felix Mendelssohn-Bartholdy und verdiente sich den Applaus der Gemeinde sowie seines Lehrers. Grössler zeigte sich zufrieden mit dem ersten „Auftritt“ des Instrumentes. Da die Orgelbauer noch bis tief in die Nacht gearbeitet hatten, sei kaum Zeit zum Einprogrammieren und Proben geblieben. „Schön, dass das niemandem aufgefallen ist“, kommentierte er.

Grössler, Henkensiefken sowie Heiner Arden spielen die Orgel auch am Donnerstag, 20. April, ab 19 Uhr beim Konzert für alle Spender.