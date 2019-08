Neue Konzepte für den Radverkehr

Wildeshausen – Als Fahrradfahrer hat man es in der Kreisstadt an vielen Stellen nicht so leicht. Darauf weist die Wildeshauser Initiative für Radverkehr (WIR) hin und lädt in diesem Zusammenhang erneut zur „Critical Mass-Tour“ ein. Die Teilnehmer treffen sich um 18.30 Uhr am Bahnhof. Sie fahren mit ihren Bannern ohne festes Ziel durch die Stadt und nutzen dabei wegen der Größe der Gruppe vorrangig die Straßen. Ziel ist es, sich den öffentlichen Raum für umweltfreundlichen Verkehr zu nehmen.

Unterdessen hat die Stadtverwaltung auf einen umfangreichen Brief geantwortet, den WIR-Gründungsmitglied Martin Bruns geschickt hatte. Unter anderem hatte der ehemalige Polizist und begeisterte Radfahrer die Situation in Zwischenbrücken kritisiert. „Die dortige Kuschelpädagogik mit der Geschwindigkeitsüberwachung mittels Display mit den niedlichen Emoticons können Sie gerne im Kindergarten oder Schwimmbad bei der Rutsche aufstellen“, so Bruns.

Hier in Zwischenbrücken gilt 30 Stundenkilometer, und wer schneller fährt, muss halt zahlen.“ Konsequent wäre es dort, den Parkstreifen zu entfernen und auf beiden Seiten der Straße einen markierten Schutzstreifen aufzutragen sowie die Geschwindigkeit auf 20 Stundenkilometer abzusenken.

Baudezernent Manfred Meyer teilte in seiner Antwort mit, dass derzeit die gesamte Radverkehrsplanung in der Bearbeitung sei. Im September wolle man in den Fachausschüssen die Vorschläge vorstellen. „Die Entfernung der Parkstreifen werden wir prüfen und in Erwägung ziehen“, schrieb er. Auch den Wunsch der Initiative, an jeder Straßeneinmündung, an der ein Schutzstreifen geschaffen wurde, eine farbliche Markierung anzubringen, werde die Verwaltung nach Meyers Aussage in Erwägung ziehen. Er sicherte zudem zu, dass die teilweise verblichenen Piktogramme auf den Schutzstreifen im Rahmen der Straßenunterhaltung zeitnah erneuert werden.

Der Streifen auf der Ahlhorner Straße in Höhe der Dr.-Dürr-Straße hingegen dürfe nicht weitergeführt werden, da die Fahrbahnbreite gemäß den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen nicht ausreiche. Der für die Glaner Straße vorgesehene Schutzstreifen sei hingegen in Vorbereitung und werde nach Verfügbarkeit der entsprechenden Firmen ausgeführt. „In der derzeitigen extremen Arbeitsüberlastung bei allen Firmen ist die Terminierung sehr schwierig“, teilte der Baudezernent mit.

Wie und wann es an der Kreuzung Westring/Bargloyer Weg in Richtung der Baugebiete weitergeht, erklärte Meyer in seinem Brief nicht. Er wehrt sich jedoch gegen den Vorwurf, dass die Stadtverwaltung immer wieder Ausreden suche, warum dort noch kein Baustart erfolgt ist. „Die Abstimmung einer derart komplexen Kreuzung mit vielen Beteiligten kann unter Umständen leider länger dauern. Als Beispiel möchte ich hier nennen, dass noch Grunderwerbsverhandlungen geführt werden mussten und der gesamte Entwurf auf Wunsch der Landesbehörde umgeplant werden musste“, heißt es in dem Schreiben.

Wie berichtet, ist das Projekt seit rund zwei Jahren in der Planung. Die Straßenbaubehörde hatte schon vor zwei Monaten auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt, dass die Stadt mit den Arbeiten beginnen könne.