Neue Kirche: Christusgemeinde möchte Gotteshaus am 19. November vorstellen

Im Altarraum mit Taufbecken: Pastor Wladimir Krasnikow ist stolz auf die neue Kirche seiner Gemeinde. © dr

Wildeshausen – Wildeshausen hat ein neues Gotteshaus – so richtig aufgefallen ist es aber bisher nur wenigen. Die Kirche liegt in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme und soll am Samstag, 19. November, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr im Rahmen eines Tages der offenen Tür vorgestellt werden.

Kein Glockengeläut, kein Kirchturm und auch keine Mosaikfenster. Das Gotteshaus der Christengemeinde an der Bleicherstraße in Wildeshausen wirkt auf den ersten Blick nicht wie eine Kirche, zumal wegen der hohen Kosten das geplante Kreuz für die Fassade noch nicht angeschafft werden konnte. Beheimatet ist hier eine russisch-orthodoxe Gemeinschaft, die sich vor elf Jahren mit sieben Mitgliedern in der Kreisstadt gegründet hat und mittlerweile nach Angaben ihres Pastors Wladimir Krasnikow rund 70 Gläubige hat.

Zunächst nutzte die Gemeinde die Hunteschule für ihre Gottesdienste. Doch sie wuchs und erwarb im Jahr 2017 das rund 3.000 Quadratmeter große Grundstück im Baugebiet. „2018 haben wir die Baugenehmigung erhalten“, erinnert sich Krasnikow. „Im selben Jahr haben wir auch mit dem Bau begonnen.“

Die Gemeinde hat ihre Kirche fast komplett in Eigenarbeit erstellt. Lediglich die Metallkonstruktion, der Estrich sowie der Putz wurden von Firmen erledigt. „Die Bauabnahme liegt auch schon zwei Jahre zurück“, so der Pastor. Allerdings habe die Corona-Pandemie dazu geführt, dass die Gemeinde ihr Gotteshaus noch nicht öffentlich vorstellen wollte. „Außerdem hat immer noch etwas gefehlt“, sagt Krasnikow. Der Teppich beispielsweise sei erst später verlegt worden.

Belastung durch den Krieg in der Ukraine

Derzeit ist die christliche Gemeinschaft sehr belastet durch den Ukraine-Krieg. Viele der Gläubigen kommen aus Russland oder der Ukraine. Krasnikow selbst stammt aus Kasachstan und hat 18 Jahre in der Ukraine gelebt, bevor er nach Deutschland kam. „Wir beten für den Frieden“, sagt er. „Aber wir haben viele Meinungen.“

Schon einen Tag nach dem Beginn des Einmarsches der russischen Truppen in die Ukraine sei ein Bruder im Glauben gekommen und habe das Verhalten Russlands gelobt. „Wir haben ihn verloren“, so der Pastor. „Ich habe deutlich gemacht, dass diese Einschätzung in unserer Gemeinschaft keinen Platz hat. Da hat er uns verlassen.“

Die Gemeinde engagiert sich gleichermaßen für Geflüchtete aus der Ukraine und Russland. „Wir versuchen zu helfen, beispielsweise mit Geld“, sagt Krasnikow. Der gemeinsame Glaube halte die Kirche zusammen und die Hoffnung, dass es allen bald wieder besser gehen wird – ohne gezielt auf eine Volksgruppe einzugehen.

Im Rahmen des Tages der offenen Tür kann das Gotteshaus mit einer Fläche von 800 Quadratmetern auf zwei Ebenen besichtigt werden. Der Saal ist 330 Quadratmeter groß. Es können dort rund 300 Besucher feiern. Für die Taufe gibt es ein Becken, in das der Pastor mit dem Täufling steigen kann, um ihn unterzutauchen.

Schmucklos und noch ohne Kreuz: Das Gotteshaus der Christusgemeinde an der Bleicher Straße 6. © -

Die weiteren Räume nutzt die Gemeinde für die Sonntagsschule, die Betreuung der Kinder und für Jugendliche. Kantine, Küche, Sanitäranlagen sowie einen Technikraum, Bücherei, Gästezimmer und ein Raum für die Lobpreisgruppe runden das Ensemble ab. Die deutschsprachigen Gottesdienste werden in zwei weiteren Sprachen – bulgarisch und russisch – übersetzt.

Die Christusgemeinde ist Mitglied im Bund Freikirchlicher Christengemeinden. Die Pfingstbewegung glaubt, dass zur Gemeinde Jesu wiedergeborene Menschen aus allen an der Bibel orientierten Gemeinden und Kirchen gehören. Diese Grundhaltung prägt auch das Verständnis in der ökumenischen Zusammenarbeit.