Neue Initiative für Radverkehr in Gründung

Suche nach Lösungen in Wildeshausen

+ Auto- und Radfahrer kommen sich auch in Wildeshausen an einigen Stellen in die Quere. - Symbolfoto: dpa

Wildeshausen - In der Kreisstadt gründet sich am Freitag, 26. Oktober, eine „Wildeshauser Initiative für Radverkehr“. Martin Bruns, Frank Poppe sowie Klaus Schultze laden alle Interessierten ab 20 Uhr in den Wildeshauser Bahnhof ein, um Mitstreiter zu finden. „Wir wollen den Fahrradverkehr in Wildeshausen und umzu verbessern, ausbauen und sicherer machen“, heißt es im Gründungsaufruf. In diesem Zusammenhang wolle man konstruktive Lösungsvorschläge für problematische Verkehrsführungen erarbeiten und in der Politik sowie der Verwaltung für ihre Umsetzung werben. Gleichzeitig treten die Initiatoren für die Gleichstellung des Fahrradverkehrs ein und wollen die Bürger der Stadt für die neuen Ideen begeistern und sie motivieren, auf das Fahrrad umzusteigen.