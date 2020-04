Neue Infizierte im Atrium am Wall - Landkreis kritisiert Betreiber massiv

Evakuierung unumgänglich

Wildeshausen – Die Kreisverwaltung des Landkreises Oldenburg hat entschieden, die Seniorenresidenz Atrium am Wall in Wildeshausen in Teilen zu evakuieren. Die negativ auf das Coronavirus Sars-CoV-2, Auslöser der Lungenkrankheit Covid-19, getesteten Bewohner wurden am Donnerstagvormittag in das neue Gästehaus des Berufsförderungswerkes Weser-Ems (BfW) in Bookholzberg verlegt (wir berichteten).