Neue Ideen für die Hundefreilauffläche

Halter wenden sich mit verschiedenen Vorschlägen an die Stadtverwaltung

+ Die Hundefreilauffläche neben der Wildeshauser Kläranlage wird seit anderthalb Jahren genutzt. Fotos: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Anderthalb Jahre ist die Hundefreilauffläche neben dem Wildeshauser Klärwerk jetzt in Betrieb, nachdem in der Politik lange um das Projekt gerungen worden war. Die Anlage wird gut angenommen – oft spielen Hunde in dem eingezäunten Areal, wo sie sich ohne Leine nach Lust und Laune bewegen können. Unterdessen gibt es eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen für das Areal, die der Stadtverwaltung vorliegen.