Neue Eigentümer für alte Lohgerberei

Ernst-Dieter Frost und Siegbert Schmidt wollen mit der Stadt eine Lösung für das Gebäude finden

+ Hat den Eigentümer gewechselt: Ernst-Dieter Frost und Siegbert Schmidt haben die alte Lohgerberei am Gildeplatz erworben. Foto: Terrasi

Wildeshausen - Nachdem der Unternehmer Siegbert Schmidt und der Bauingenieur Ernst-Dieter Frost die alte Lohgerberei Benecke am Gildeplatz in Wildeshausen erworben haben, wollen die beiden Gilde-Offiziere in Absprache mit der Stadt entscheiden, was aus dem Gebäude wird. Die Wunschvorstellung sei, die historische Werkstatt zu erhalten, sagte Frost. Um sicher beurteilen zu können, welche Teile des seit einiger Zeit ungenutzten Gebäudes gerettet werden können, werde dieses nun genau untersucht, kündigte er an. Frost betonte, dass es ihm und Schmidt nicht um den Gewinn, sondern den historischen Wert der Lohgerberei gehe. Diese steht zwar nicht unter Denkmalschutz, hat aber trotzdem für viele Wildeshauser eine gewisse Bedeutung.