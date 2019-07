Stadt prüft Querungszahlen an der Harpstedter Straße

Neue Bedarfsampel möglich

Die Querung der Harpstedter Straße ist wegen des Verkehrs oft schwierig.

Wildeshausen - Der Landkreis Oldenburg lehnt eine Fußgängerampel im Dauerbetrieb an der Harpstedter Straße in Wildeshausen kategorisch ab. Dafür bestünde „keine verkehrliche Notwendigkeit“, teilte der Kreis, der Genehmigungsbehörde für die Landesstraße ist, der Stadt Wildeshausen mit. Gleichwohl lässt der Kreis eine Hintertür offen: So könne geprüft werden, ob eine Bedarfsampel auf Kosten der Stadt installiert werden kann, wenn nachgewiesen wird, dass es an einer konkreten Stelle ausreichenden Querungsverkehr gibt.