Neue Bauplätze bald verfügbar

Zwölf Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser / Danach zunächst Orientierungsphase

+ Die Erschließung des neuen Baugebietes südlich des Bargloyer Weges schreitet voran. Fotos: Rohdenburg

Wildeshausen – Die Bauplätze in Wildeshausen werden allmählich knapp – zumindest vorerst. Selbst in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme gibt es in naher Zukunft nicht mehr wie gewohnt einige Dutzend Areal für Häuslebauer, wenn die Stadt neue Angebote unterbreitet. Der derzeit letzte verfügbare Bereich liegt südlich des Bargloyer Weges gegenüber einem landwirtschaftlichen Anwesen. Der Verwaltungsausschuss hat nun in seiner Sitzung in der vergangenen Woche nicht öffentlich die Vermarktung von zwölf Grundstücken für die Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern freigegeben. Diese sollen schon bald zum Quadratmeterpreis von 150 Euro angeboten werden.