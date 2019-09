51 neue Baugrundstücke geplant

Nun wird auch der letzte Teil des Kasernengeländes ein Wohngebiet

+ Bereits parzelliert ist das Baugebiet Stadtfelde. grafik: ssR

Wildeshausen – Bald dürften die Baufahrzeuge anrollen: Im Gebiet Stadtfelde, direkt neben dem Spascher Sand Resort in Wildeshausen, sollen in naher Zukunft 51 Baugrundstücke mit einer Gesamtgröße von 42 668 Quadratmetern erschlossen werden. Die größten Areale haben eine Fläche von rund 2 000 Quadratmetern, die kleinsten sind 600 Quadratmeter groß. Sie sind in einem Bereich geplant, der bisher ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Bildung und Gesundheit“ war. Der neue Bebauungsplan, der im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird, hat zukünftig die Typen „allgemeines Wohngebiet“ und „Mischgebiet“.