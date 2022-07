HGV-Vorsitzender Johannes Lenzschau lobt Projekt „Wildeshausen2030plus“

Von: Dierk Rohdenburg

Könnte historisierend verändert werden: Das Huntetor in Wildeshausen. © dr

Wildeshausen – Handels- und Gewerbeverein Wildeshausen (HGV) und Mittelstandsvereinigung (MIT) begrüßen das vor wenigen Tagen vorgestellte Projekt „Wildeshausen2030plus“.

Vor rund einem halbem Jahr war die Begeisterung beim HGV und der MIT deutlich abgekühlt, bei den Planungen für eine Attraktivitätssteigerung der Wildeshauser Innenstadt mitzuarbeiten.

Die Interessensvertreter der Wirtschaft und des Handels hatten gehofft, mit einem Citymanager und einer neuen Initiative – möglicherweise sogar einem Verein – frische Luft in das Stadtmarketing zu bringen, fühlten sich aber vom Wildeshauser Stadtrat ausgebremst, der das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben wollte.

Das ist Vergangenheit, denn jetzt spricht der kommissarische HGV-Vorsitzende Johannes Lenzschau von einer „neuen Aufbruchstimmung“ in der Stadt. Hintergrund ist das in der vergangenen Woche von den Stadtratsfraktionen der UWG, der SPD und der CDU vorgestellte Entwicklungskonzept „Wildeshausen 2030plus“, das auch von Bürgermeister Jens Kuraschinski unterstützt wird.

Monatelange Gespräche im Vorfeld

Wie berichtet, wollen die Fraktionen – nach Möglichkeit mit allen anderen Ratsmitgliedern – eine gemeinsame Strategie für die zukünftige Ausrichtung der Kreisstadt beschreiben und diese als lebendiges Zentrum erhalten.

Bei den in den vergangenen Monaten vorangegangenen Gesprächen mit Experten waren auch die MIT sowie der HGV dabei und fühlten sich mit ihren Ideen diesmal besser mitgenommen.

„Darauf kann man aufbauen“, lobte Lenzschau, der von einer „erstaunlichen Konstellation von Ratsmitgliedern“ spricht, die zusammen aktiv geworden sind. UWG, CDU und SPD fanden in der Vergangenheit oft nicht den gemeinsamen Nenner, wenn es um die Frage ging, welche Prioritäten bei der Stadtentwicklung Wildeshausens zu setzen sind.

Gemeinsam entwickelten die Beteiligten nun aber das Ziel, die Kreisstadt als liebenswerten Platz zum Arbeiten und als traditionsreichen Ort mit viel Charme, Natur und Geschichte zu profilieren.

Historische Häuser in Wildeshausen erhalten

Das Bestreben der Initiatoren ist es, die historischen Häuser in der Innenstadt zu erhalten und Neubauten in historisierender Gestaltung einzufügen. Die Stadttore sollen entsprechend verändert werden. Geschichte könnte beispielsweise mit einem Brauhaus am Marktplatz, der Wiedereröffnung des Brennereimuseums, der Umwandlung des Wasserkraftwerkes in ein Museum sowie dem Urgeschichtlichen Zentrum erlebbar werden. Und auch Feste sollen einen historischen Bezug erhalten, indem beispielsweise zusätzlich zum Gildefest ein Alexandermarkt organisiert wird.

„Diese Visionen sind wirklich bahnbrechend“, findet Lenzschau. Das, was man gemeinsam erarbeitet habe, sei ehrlich und passe zur Wittekindstadt. Es sei doch völlig in Ordnung, Wildeshausen als alte Stadt mit Geschichte besonders hervorzuheben. „Das heißt ja nicht, dass wir hier angestaubt sind“, so der HGV-Vorsitzende, der nun hofft, dass sich der Rat das Konzept zu eigen macht. Bisher habe er einen großen Konsens ausgemacht und dann sei es für den HGV und die MIT selbstverständlich, sich zu engagieren, betont Lenzschau.