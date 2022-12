Eine Einrichtung für alle: Neue Anlaufstelle für Integration und Gruppen

Von: Ove Bornholt

Mit vereinten Kräften: Viele Ehrenamtliche stehen hinter dem Projekt. © bor

Der neue Verein „Multikulturelle vielfältige Gemeinschaft“ will einen Treffpunkt in Wildeshausen aufbauen. Die Ehrenamtlichen hoffen auf Unterstützung.

Wildeshausen – Erfahrung, Begeisterung und ganz viele Ideen: All das bringen die Menschen mit, die mit dem nun gegründeten Verein „Multikulturelle vielfältige Gemeinschaft“ viel in Wildeshausen bewegen wollen. Die meisten von ihnen waren bisher als Ehrenamtliche im Mehrgenerationenhaus (MGH) an der Bahnhofstraße aktiv. Nun wollen sie im leer stehenden Blumenladen am Westertor in Wildeshausen ein eigenes Projekt starten und eine Anlaufstelle für alle Wildeshauser sein – ob Migranten, Alteingesessene oder Familien. Sie alle sollen den Raum nutzen können, sei es zur Integration, für Kartenspiele oder zur Betreuung der Kinder.

Das Vorhaben ist ganz ausdrücklich nicht als Gegenentwurf zum MGH gedacht, das die Diakonie an der Visbeker Straße fortführen möchte (wir berichteten). Stattdessen soll das Angebot eine Ergänzung sein. „Wir brauchen in Wildeshausen mehr als eine Anlaufstelle“, steht für Annette Grummt fest. Sie ist die zweite Vorsitzende des Vereins. An dessen Spitze steht Manfred Langwald aus Wildeshausen.

Kinderbetreuung schon ab Januar?

Die Einrichtung soll im Januar mit einer Hausaufgaben- und Kinderbetreuung öffnen. Ein ehrgeiziger Zeitplan. Grummt und Co. verweisen aber auf den hohen Bedarf an Kinderbetreuung in der Stadt. „Man merkt, wie bemüht Eltern sind, einen Platz für ihr Kind zu bekommen“, sagte Langwald am Montagnachmittag, als das Projekt der Presse vorgestellt wurde. Darüber hinaus sind viele Gruppen, die bisher im MGH heimisch waren, beteiligt: von den „Schwestern“ über die Handarbeitsgruppe und den Blindentreff bis hin zu Selbsthilfegruppen.

Vorerst soll der ebenerdige Teil des Ladengeschäfts genutzt werden, perspektivisch dann auch der Keller. Die Ehrenamtlichen denken an ein Café an Wochenmarkt-Donnerstagen, einen Frühstücksdienst, sodass sich Kinder auf dem Schulweg eine Brötchentüte abholen können, und ganz allgemein einen offenen Treffpunkt für jeden Menschen in Wildeshausen.

Erfahrung, Begeisterung und Ideen sind also reichlich vorhanden. Es mangelt allerdings noch am Geld. Deshalb verband der Verein den Pressetermin am Montag auch mit einem Aufruf: Gesucht werden Paten für Familien und Sponsoren. Aber auch Sachspenden wie Möbel, Spielsachen und Küchenmaterial sowie Handwerksleistungen werden gebraucht.

Interessenten können sich unter Telefon 0163/6721217 bei Seham Cercur aus Wildeshausen melden. Für grundsätzliche Infos steht Brigitte Reichelt unter Telefon 0174/2724710 bereit.