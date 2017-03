Neue Abbiegespuren und „Grüne Welle“ am Westring?

Wildeshausen - Wann die Entlastungsstraße zum Westring in Wildeshausen gebaut wird, ist derzeit unklar. Laut Prognosen dürfte die Verkehrsdichte aber in den kommenden Jahren von derzeit rund 15 000 auf 18 000 Fahrzeuge täglich anwachsen. Schon jetzt gibt es regelmäßig Behinderungen. CDU-Ratsherr Jens-Peter Hennken hat deshalb in einem Brief an Bürgermeister Jens Kuraschinski Überlegungen formuliert, die Situation auch ohne den Bau einer Entlastungsstraße zu entschärfen.

„Ich habe mich vor wenigen Wochen gegen die Umsetzung der Entlastungsstraße ausgesprochen“, führt Hennken in seiner Einleitung aus. „Sehr wohl ist mir die Situation am Westring bekannt, und es gibt in naher Zukunft Handlungsbedarf, um die prognostizierte Zunahme des Fahrzeugverkehrs zu berücksichtigen.“ Er sei allerdings noch nicht überzeugt, dass die durch den Verkehrsgutachter empfohlene Realisierung der Entlastungsstraße tatsächlich das prognostizierte Problem auf dem Westring lösen kann. Insbesondere sehe er bei einer Umsetzung Probleme im Kreuzungsbereich Ahlhorner Straße/Westring.

Hennken glaubt, die Kapazitäten auf dem Westring durch eine Optimierung des Verkehrsflusses deutlich erhöhen zu können und präsentiert der Stadtverwaltung dafür eine „Ideensammlung“. Als wesentliche Ursachen für die Verkehrsstauungen nennt Hennken, dass die grüne Ampelphase an der Kreuzung Westring/Ahlhorner Straße für den Verkehr ebenso wie an der Kreuzung Westring/Reepmoorsweg zu kurz getaktet ist. Durch Linksabbieger vom Westring komme es zu unregelmäßigen Stauungen. Zudem sei es durch die hohe Verkehrsdichte auf dem Westring schwierig, nach links abzubiegen oder den Westring zu queren. Des Weiteren komme es am Kreisel der Visbeker Straße oft zu Stauungen, weil dort zu viel Verkehr herrscht.

Hennken regt an, die grüne Ampelphase an der Kreuzung Westring/Ahlhorner Straße zu verlängern. „Für Linksabbieger in Richtung Ahlhorn sollte der gelb blinkende Pfeil durch einen grünen Linksabbiegerpfeil ergänzt werden“, schlägt der Christdemokrat vor. Sinnvoll sei beim Bau von neuen Ampelanlagen, eine „grüne Welle“ zu schalten, damit der Verkehr ungehindert laufen könne. Als bauliche Maßnahmen plädiert Hennken zudem für eine Verbreiterung des Westrings zwischen dem Reepmoorsweg und dem Bargloyer Weg, um Linksabbiegespuren zu Famila und auf die Straße „Auf der Reithwiese“ einzurichten. Sinnvoll sei es auch, einen Parallelstreifen zum Kreisel der Visbeker Straße in Richtung Visbek anzulegen, um Staus auf der Zufahrt zu vermeiden.

Hennken möchte seine Präsentation als Anregung verstanden wissen, die im Rahmen von Gesprächen mit der Landesstraßenbehörde zum Westring diskutiert werden könnten. Immerhin geht es bald um den Ausbau der Kreuzung Bargloyer Weg. - dr