Burmeisterhaus wird abgerissen: Neubauten mit Blick auf die Kirche geplant

Wohn- und Bürohaus an der Kokenstraße

+ © Visualisierung: Reelfs So sollen die beiden neuen Wohn- und Bürohäuser an der Kokenstraße in unmittelbarer Nähe zur Alexanderkirche aussehen. © Visualisierung: Reelfs

Wildeshausen - Sieben Jahre lang gab es Verhandlungen zwischen der Familie Burmeister und der Stadt Wildeshausen über die Grundstücke vor dem ehemaligen Feuerwehrhaus sowie den Parkplatz an der Kokenstraße. Vor rund einem Jahr gab es eine Einigung, dass die Stadt das Grundstück mit dem alten Burmeisterhaus übernimmt und die Familie den Parkplatz gegen ein Aufgeld eintauscht. „Schön, dass wir das Areal wieder in Familienbesitz haben“, so Philipp Burmeister am Dienstag. „Wir haben hier nämlich Großes vor.“